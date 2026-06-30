Ancelotti : « Je n'ai pas manqué à ma promesse envers Neymar… Voici pourquoi l'accord a été annulé. »

Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a surpris en maintenant Neymar da Silva sur le banc durant toute la rencontre face au Japon en Coupe du monde 2026, malgré les attentes et l’accord préalable avec le joueur.

Une décision qui a surpris les supporters, mais l’Italien a rapidement levé le voile sur les coulisses : le scénario de la rencontre a imposé ses propres règles.

Le staff technique brésilien avait établi un plan précis prévoyant l’entrée en jeu de Neymar da Silva entre la 60e et la 65e minute, conformément à un accord préalable avec le joueur, mais le déroulement de la rencontre a bouleversé ces prévisions.

« Je n’ai pas manqué à ma promesse envers Neymar », a expliqué Ancelotti en conférence de presse. « Nous attendions le moment opportun pour le faire entrer ; le plan prévoyait la 60e ou la 65e minute, mais l’équipe était à égalité et maîtrisait totalement le match, et je ne voulais pas rompre l’équilibre tactique que nous avions atteint. »

« La Seleção a maintenu son équilibre en seconde période et a élevé son niveau de jeu après l’égalisation, ce qui m’a incité à conserver le même onze sans procéder à de nouveaux changements », a-t-il ajouté.

Après avoir comblé un retard puis égalisé, la Seleção a finalement décroché la victoire dans les ultimes secondes.

Ancelotti a conclu en saluant la profondeur de l’effectif brésilien : « Nous disposons d’un banc solide et de multiples options, ce qui nous offre des solutions dans tous les scénarios. »