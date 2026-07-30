L'Italien Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, estime que la Seleção a dit adieu à la Coupe du monde 2026 à cause de la pause fraîcheur intervenue en seconde période du match face à la Norvège.

Le Brésil a été éliminé de la Coupe du monde dès les huitièmes de finale, après sa défaite face à la Norvège (2-1), prolongeant le scénario de l'échec de la Seleção à décrocher le titre mondial qui manque au pays depuis 2002.

Le technicien italien a reconnu qu'il s'était peut-être trompé dans son analyse du déroulement du match à ce moment-là (la pause fraîcheur), croyant que le Brésil avait perdu le contrôle de la rencontre et décidant, pour cette raison, de procéder à un changement.

Ancelotti a déclaré dans un entretien accordé à la chaîne « ESPN » : « De manière générale, je pense que le travail accompli en un an a été excellent. Sur le plan logistique, le Brésil était très bien organisé en ce qui concerne l'hôtel, le stade et le terrain d'entraînement. Je pense que la performance des joueurs tout au long de l'année a été positive. J'estime aussi que les 26 joueurs qui ont été convoqués étaient les plus indiqués pour être là. »

Et d'ajouter : « Il apparaît que nous devons tenir compte du fait que le plan élaboré l'an dernier a un peu changé à cause des blessures, car nous avons connu de nombreuses blessures entre le mois de mars et la Coupe du monde : Militão s'est blessé, puis Rodrygo, ensuite Estêvão, Wesley s'est blessé avant la Coupe du monde, et pendant la Coupe du monde, c'est Raphinha qui s'est blessé. Le plan a donc un peu changé. »

Il a poursuivi : « Mais je pense que nous avons perdu la Coupe du monde pendant la pause fraîcheur face à la Norvège. Pourquoi ? Parce que l'équipe maîtrisait le déroulement du match jusqu'à ce moment-là. »

Il a enchaîné : « Il est vrai aussi que la Norvège a eu la possession du ballon, et l'a eue beaucoup dans sa moitié de terrain… La Norvège a joué de la même manière face à l'Angleterre. Ils ont contrôlé le match, mais au final, ils auraient pu battre l'Angleterre. »

Le technicien italien a souligné : « C'est peut-être là mon erreur, car j'ai cru que l'équipe avait perdu le contrôle du match alors que ce n'était pas le cas. J'ai procédé à quelques changements dans la composition, puis nous avons été confrontés au problème du but d'Erling Haaland. Et en Coupe du monde, quand on encaisse un but à la trentième minute (de la seconde période), il est très difficile de revenir. Mais nous avons eu l'occasion d'égaliser. »

Ancelotti a été la cible de vives critiques en raison de sa décision de faire entrer Neymar dans les dernières minutes du match, ce dont on a dit que cela avait « déséquilibré » l'équipe. Pourtant, le sélectionneur n'éprouve aucun regret à ce sujet.

L'ancien entraîneur du Real Madrid a déclaré : « Non, lorsque Neymar est entré à ce moment-là, j'ai fait sortir Ryan et j'ai fait entrer Endrick comme ailier droit, en pensant que Neymar était capable de créer un but ou de montrer ses qualités à cet instant, à la 70e minute. C'est ce que je comptais faire contre le Japon. »

Il a continué : « Mais pourquoi ai-je fait entrer Gabriel Martinelli contre le Japon ? Parce que l'équipe maîtrisait totalement le match. Le Japon s'appuyait uniquement sur les contre-attaques. L'objectif n'était pas de marquer un but, mais je pensais faire entrer Neymar en prolongation contre le Japon. »

Il a ajouté : « J'ai fait entrer Neymar un peu tôt pour reprendre le contrôle du match. Ensuite, il faut aussi réfléchir aux décisions que l'on doit prendre… J'ai entendu (Thomas) Tuchel dire qu'il avait fait l'objet de vives critiques, et la vérité, c'est qu'il faut prendre une décision extrêmement difficile. C'est un moment plein de tension, où l'on ne vise pas toujours juste. »

Il a conclu ses propos : « Je pense qu'il fallait faire entrer Neymar, il devait entrer à ce moment-là parce qu'il livrait de bonnes performances, il s'était bien entraîné et bien préparé. Son état d'esprit m'a plu. Je pense qu'il a aidé l'équipe. Mais, avec son entrée, il n'était pas nécessaire de changer la structure de l'équipe. »