Carlo Ancelotti a confirmé avoir reçu une offre pour diriger la sélection de son pays, l'Italie, mais il a affirmé avoir refusé le poste, car il reste engagé à la tête de la sélection du Brésil.

Paolo Maldini, alors directeur technique de la Fédération italienne, qui a joué aux côtés d'Ancelotti et s'est entraîné sous ses ordres de 2001 à 2009 au Milan AC, avait déclaré aux journalistes la semaine dernière avoir pris contact avec Ancelotti au sujet de la prise de fonctions, après l'échec de la Squadra Azzurra à se qualifier pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive.

Ancelotti a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « ESPN », pour justifier sa décision de refuser l'offre de l'Italie : « Ce n'est pas une question de contrat, ce n'est pas la raison. La raison, c'est mon engagement envers la Fédération brésilienne de football et envers ce pays, parce que ce pays m'a réservé un accueil des plus chaleureux durant ma première année. »

Il a ajouté : « Je veux rester ici. Et j'ai bien sûr remercié la Fédération italienne, mais je veux rester ici parce que j'estime qu'il est juste et équitable de rester dans un pays qui m'a accueilli chaleureusement, et dans une institution qui m'a offert la possibilité de travailler. »

Après Ancelotti, Pep Guardiola, ancien entraîneur de Manchester City, a refusé l'offre de la Fédération italienne, puis les plans visant à nommer Andrea Pirlo se sont effondrés dans un contexte de craintes politiques liées à un accord de sponsoring avec l'une des sociétés de paris russes. Par la suite, la nomination de Roberto Mancini au poste de sélectionneur de l'équipe d'Italie a été confirmée lundi dernier.

Ancelotti a signé un contrat prolongeant son séjour avec la Fédération brésilienne de football en mai, jusqu'à la Coupe du monde 2030, après que l'entraîneur italien a pris en main la sélection de la Seleção peu de temps après son départ du Real Madrid il y a un an.

Sous la houlette d'Ancelotti, le Brésil a connu son élimination la plus rapide en Coupe du monde depuis 1990, avec une défaite face à la Norvège en huitièmes de finale sur le score de (2-1).

L'entraîneur, âgé de 67 ans, a déclaré qu'il avait une mission encore inachevée avec le Brésil, et a affirmé : « Le résultat de la Coupe du monde n'a pas été bon ; nous avons déçu tout le monde, et nous sommes tous tristes. Mais nous devons regarder le passé d'un œil, et nous tourner vers l'avenir de l'autre, car ce prochain groupe de joueurs — ce pays regorge de joueurs talentueux — et nous pouvons bâtir un avenir radieux. »

Ancelotti se prépare à aller de l'avant avec un nouvel effectif, où plusieurs joueurs chevronnés devraient vraisemblablement être remplacés par des joueurs plus jeunes. Parmi eux figure Neymar, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne, qui a annoncé sa retraite internationale.

Il a ajouté : « Je pense qu'historiquement, une génération s'achève et doit être remplacée par une autre ; celle-ci doit être meilleure que la précédente. »

Interrogé au sujet de joueurs tels qu'Alisson Becker, Casemiro, Danilo et Alex Sandro — tous âgés de 33 ans ou plus —, Ancelotti n'a pas exclu qu'ils aient un avenir avec l'équipe, mais il a précisé que des changements étaient à venir.

Il a souligné : « Ce que nous pensons, c'est que certains pourraient rejoindre l'équipe, mais nous devons nous tourner vers un nouveau cycle, et nous nous tournerons vers un nouveau cycle en faisant venir de nouveaux joueurs. »

Il a conclu ses propos : « C'est un chapitre qui touche à sa fin. Il est évident que nous devons tous les remercier, et j'ai beaucoup d'affection pour eux tous. »