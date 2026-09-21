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AncelottiGetty Images
Abobakr El Mokadem
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Ancelotti convoque un nouveau joueur avant les rencontres contre l'Australie et l'Inde

Australie vs Brésil
Australie
Brésil
Matchs Amicaux
C. Ancelotti
Vanderson
Australie
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Italie

Carlo continue de tester différentes options

 Après l'élimination du Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège, le sélectionneur Carlo Ancelotti poursuit la reconstruction de l'équipe avec un effectif largement renouvelé.

 Le technicien italien, qui aspire à ouvrir une nouvelle ère pour la Seleção, a convoqué plusieurs nouveaux visages pour disputer les deux prochaines rencontres internationales face à l'Australie et à l'Inde.

Le site Foot Mercato a indiqué : « Les dernières informations font état de l'arrivée de Vanderson au sein de la sélection brésilienne. »

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora.

 Ancelotti a convoqué le latéral gauche de Monaco pour remplacer Wesley (Roma), blessé et indisponible pour les deux matchs amicaux.

 Il s'agit d'une nouvelle occasion pour le joueur de Monaco de prouver sa valeur sous les ordres du technicien italien, qui continue d'expérimenter différentes options afin de bâtir sa nouvelle équipe du Brésil.



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