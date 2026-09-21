Après l'élimination du Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège, le sélectionneur Carlo Ancelotti poursuit la reconstruction de l'équipe avec un effectif largement renouvelé.

Le technicien italien, qui aspire à ouvrir une nouvelle ère pour la Seleção, a convoqué plusieurs nouveaux visages pour disputer les deux prochaines rencontres internationales face à l'Australie et à l'Inde.

Le site Foot Mercato a indiqué : « Les dernières informations font état de l'arrivée de Vanderson au sein de la sélection brésilienne. »

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Ancelotti a convoqué le latéral gauche de Monaco pour remplacer Wesley (Roma), blessé et indisponible pour les deux matchs amicaux.

Il s'agit d'une nouvelle occasion pour le joueur de Monaco de prouver sa valeur sous les ordres du technicien italien, qui continue d'expérimenter différentes options afin de bâtir sa nouvelle équipe du Brésil.







