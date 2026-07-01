Anass Salah-Eddine rejette l'offre du PSV et opte pour un nouveau défi à l'étranger

Anass Salah-Eddine a tranché quant à son avenir. D’après Rik Elfrink, spécialiste du PSV, le latéral gauche s’engagera avec l’AS Roma.

Transféré du FC Twente à l’AS Rome pour 8,5 millions d’euros lors du mercato d’hiver 2024/25, le défenseur n’a pas convaincu dans la capitale italienne.

À Rome, il ne s’est toutefois pas imposé, ce qui a poussé le PSV à le recruter en prêt. À Eindhoven, il a disputé 25 matches au total.

C’est surtout entre septembre et décembre qu’il s’est imposé comme titulaire et a convaincu. À l’issue de la saison, il a soulevé le trophée de l’Eredivisie.

Le PSV disposait d’une option d’achat de huit millions d’euros sur ce joueur comptant douze sélections avec le Maroc, et le club souhaitait le conserver.

Selon Elfrink, le défenseur souhaite saisir sa chance à Rome ; si cela ne fonctionne pas, une nouvelle étape l’attend.