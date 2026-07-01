Dans ces moments où les tribunes s'emballent et où tout le monde retient son souffle devant les écrans, le coup de sifflet de l'arbitre reste le verdict définitif entre le doute et la certitude.

Une seule image a suffi à déclencher une polémique sans fin, mais une analyse technique minutieuse est venue mettre les points sur les i et révéler la vérité sur la décision prise par Adham Makhadmeh.

La faute sur Harry Kane passée au crible

Le réseau « Archivo Far », spécialisé dans l’analyse des décisions arbitrales, a tranché la polémique suscitée par l’action opposant le gardien Lionel Mpasi à l’attaquant anglais Harry Kane, confirmant la justesse de la décision de l’arbitre de ne pas accorder de penalty.

L’incident est survenu lorsque Kane a percuté Mpasi dans la surface, l’attaquant anglais s’effondrant aussitôt tandis que les supporters réclamaient une faute.

Analyse de la décision arbitrale et explication de la chute

Selon l’analyse, Kane a trébuché sur la pelouse et perdu l’équilibre au moment de l’impact avec le gardien, chutant immédiatement sous l’effet du choc.

Elle a souligné que le choc s’inscrivait dans le cadre d’une lutte normale pour le ballon, sans intention délibérée ni imprudence justifiant l’octroi d’une faute.

Au terme de son analyse, « Archivo VAR » conclut que l’appréciation de l’arbitre jordanien est juste : il a eu raison de laisser le jeu se poursuivre sans accorder de penalty à l’Angleterre.