Analyse chiffrée… Comment les périodes de repos ont-elles contribué à l’augmentation du nombre de buts marqués lors de la Coupe du monde ?

Les temps de pause pour s’hydrater sont devenus l’un des sujets les plus controversés de la Coupe du monde 2026. Instaurés sur tous les matchs du tournoi, ils suscitent des interrogations quant à leur incidence sur le déroulement et le rythme des rencontres.

Les joueurs disposent ainsi d’une pause de trois minutes par mi-temps pour s’hydrater, affronter les conditions climatiques extrêmes et recevoir les dernières consignes de leurs entraîneurs.

Instaurée pour protéger les joueurs des chaleurs extrêmes qui ont marqué les dernières compétitions nord-américaines, cette pause est toutefois jugée superflue par certains observateurs, surtout lorsque les rencontres se jouent dans des stades climatisés.

Les détracteurs y voient un prétexte pour insérer davantage de publicités à la télévision, tandis que d’autres craignent une rupture d’élan pour l’équipe qui domine, ce qui peut modifier le rythme du match à la reprise.

Les chiffres montrent un impact positif

Malgré ces réserves, les données « Opta » montrent une hausse marquée des statistiques offensives, surtout après la mi-temps.

Sur l’ensemble du championnat, 33 buts ont été inscrits en première période : 14 avant la pause hydratation et 19 après.

Le nombre de tirs a également augmenté, passant de 115 avant la pause à 170 entre l’interruption et la fin du premier acte.

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Même constat pour l’indice xG (but attendu) qui a grimpé de 11,6 à 17,0, signe d’une dangerosité accrue.

Même constat concernant les entrées dans la surface (251 avant, 300 après), les touches dans la surface (214 avant, 282 après) et les centres (145 avant, 181 après).

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Une supériorité offensive après la pause

Les statistiques montrent que 26 des 48 sélections ont tenté plus de tirs après la pause hydratation qu’avant, tandis que 11 seulement en ont comptabilisé davantage avant l’arrêt et que 11 autres ont affiché des chiffres identiques sur les deux périodes.

Si ces chiffres ne prouvent pas définitivement que la pause hydratation soit la cause directe de cette efficacité accrue, ils témoignent d’un changement net de rythme après l’interruption, phénomène qui sera surveillé jusqu’à la fin de la compétition.

Maintenue jusqu’à la fin de la Coupe du monde, cette pause pourrait bien imposer une nouvelle donne tactique, aussi décisive que son effet physique sur les joueurs.