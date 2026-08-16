Le club égyptien d'Al Ahly a tranché sur la situation de son gardien international Mostafa Shobeir, concernant un éventuel départ lors du mercato estival en cours, alors que plusieurs clubs européens s'intéressent à ses services.

Selon le site « Africa Foot », Al Ahly a reçu au cours des dernières heures une offre du club danois de Nordsjælland, d'un montant de 2,5 millions de dollars, pour recruter Mostafa Shobeir.

La direction du club a également reçu une autre offre d'un club tchèque, dans le cadre des démarches de plusieurs clubs européens visant à s'attacher les services du gardien égyptien durant le mercato estival.

Malgré la multiplication des offres, la position d'Al Ahly semble claire, la direction du club ayant décidé d'écarter l'idée d'un départ de Mostafa Shobeir pendant la période de transferts actuelle, considérant le gardien international comme l'un des éléments essentiels de l'effectif pour la saison prochaine.

Les statistiques de Shobeir avec Al Ahly reflètent l'ampleur de son importance au sein de l'équipe : il a disputé 70 matches pour un total de 6 058 minutes de jeu. Ses cages ont encaissé 44 buts au cours de ces rencontres, tandis qu'il a réussi à garder ses filets inviolés lors de 38 matches.

Le site « Africa Foot » a appris que le Marocain Hossein Amotta, l'entraîneur d'Al Ahly, compte largement sur Mostafa Shobeir dans le cadre de son projet sportif avec l'équipe.

Le technicien marocain estime que le gardien international représente un élément important de son onze, et il compte s'appuyer sur lui la saison prochaine, alors qu'Al Ahly ambitionne de disputer les grands titres et de remporter davantage de trophées.

En conséquence, le staff technique n'inscrit pas le départ de Mostafa Shobeir dans ses plans actuels, malgré l'intérêt croissant des clubs européens.

Le club français de Troyes avait manifesté son intérêt pour recruter Mostafa Shobeir il y a quelques semaines, selon des informations exclusives publiées par le site « Africa Foot », venant s'ajouter à la liste des clubs européens qui surveillent le gardien égyptien.

Dans ce contexte, les rapports évoquant un possible transfert de Shobeir vers le championnat italien, précisément via le club de Côme, ou vers Nordsjælland, ne correspondent pas à la position actuelle d'Al Ahly.

La direction d'Al Ahly a informé les joueurs que toute offre de transfert ne fera l'objet d'aucune négociation pour le moment, le club ayant décidé de conserver ses éléments essentiels et de ne pas se séparer de ses piliers durant le mercato estival.

Ainsi, malgré l'offre de Nordsjælland de 2,5 millions de dollars, en plus de l'offre tchèque et de l'intérêt de plusieurs clubs européens, le départ de Shobeir d'Al Ahly au cours de cet été demeure improbable, dans l'attente d'éventuels nouveaux développements de la position du club.