Le Marocain Houcine Ammouta, directeur technique d'Al Ahly, a estimé que la victoire de son équipe face au rival Zamalek (2-0), ce dimanche en Premier League égyptienne, était méritée, ajoutant que le club rouge avait besoin de ses deux gardiens, Mohamed El Shenawy et Mostafa Chobier, ensemble.

Lors de la conférence de presse d'après-match, Ammouta a déclaré : « Le derby entre Al Ahly et Zamalek est toujours difficile, la rencontre a été très compliquée, d'autant que les joueurs ne sont rentrés de sélection que récemment. Notre victoire était méritée, surtout après avoir inscrit deux buts. »

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Et d'ajouter : « Tawfik Mohamed et Achraf Dari ont été remarquables. Nous avons mis en place un programme durant la trêve internationale et disputé trois matches amicaux. Il y a des joueurs comme Achraf Dari et Tawfik Mohamed que nous avons travaillé à préparer, surtout qu'il y a eu quelques grosses blessures en défense. »

Au sujet du poste de gardien, il a confié : « Nous avons besoin de Mohamed El Shenawy et de Chobier, tous les deux sont extrêmement importants pour nous. Mostafa Chobier est le gardien titulaire de l'Égypte, mais n'oublions pas ce qu'El Shenawy a apporté pendant de longues périodes avec Al Ahly et la sélection égyptienne. »

Le technicien marocain a poursuivi : « En seconde période, nous avions besoin de quelques changements, et nous avons fait entrer Mouncef Bakrar et Omar El Saei. Certains estimeront peut-être qu'Emam Ashour n'a pas été à la hauteur, mais il a livré un bon match. Zizo a également réalisé une excellente partie, il a joué à droite et à gauche, et après la sortie d'Ashour, il a évolué au poste de numéro 10. »

Dans des propos tenus sur la chaîne d'Al Ahly, Ammouta a déclaré : « Il n'est pas facile de battre Zamalek, il y a eu un gros effort sur le plan mental et physique, et les joueurs ont été appliqués et ont montré leurs qualités, surtout les attaquants, dans la création d'occasions. Gagner par deux buts d'écart, c'est un résultat qui signifie beaucoup pour nous. Al Ahly est un grand club, le club du siècle, et il possède un public plus que formidable. »

Le géant rouge a ouvert le score à la 39e minute, sur une frappe de Mohamed Hany. Le second but est venu de l'Algérien Mouncef Bakrar, auteur d'une frappe à ras de terre qui a terminé dans le petit filet opposé d'El Mahdi Soliman, à la 80e minute.