Amrabat quitte la sélection marocaine : « Avec cet entraîneur, je ne me sens pas de continuer »

Sofyan Amrabat quitte la sélection marocaine. Mais il ne s'agit pas d'une retraite internationale. Le milieu de terrain, arrivé à l'Ajax libre dans les derniers jours du mercato, a publié un long message sur les réseaux sociaux dans lequel il explique les raisons de son départ : « Je ne suis pas en mesure de continuer à représenter la sélection avec cet entraîneur. »





LE CHOIX - À l'origine de ses adieux aux Lions de l'Atlas, il y aurait une rupture irréparable avec le sélectionneur Mohamed Ouabhi. L'ancien joueur de la Fiorentina ne ferme toutefois pas la porte à une future convocation.