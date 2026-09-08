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Amrabat Marrocos Copa do MundoGetty Images

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Amrabat quitte la sélection marocaine : « Avec cet entraîneur, je ne me sens pas de continuer »

Maroc

Sofyan Amrabat quitte la sélection marocaine. Mais il ne s'agit pas d'une retraite internationale. Le milieu de terrain, arrivé à l'Ajax libre dans les derniers jours du mercato, a publié un long message sur les réseaux sociaux dans lequel il explique les raisons de son départ : « Je ne suis pas en mesure de continuer à représenter la sélection avec cet entraîneur. »


LE CHOIX - À l'origine de ses adieux aux Lions de l'Atlas, il y aurait une rupture irréparable avec le sélectionneur Mohamed Ouabhi. L'ancien joueur de la Fiorentina ne ferme toutefois pas la porte à une future convocation.

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