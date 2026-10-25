Le Marocain Hossein Amotta, directeur technique de l'équipe première de football d'Al Ahly, a procédé à de larges changements dans la composition de son équipe en vue de la confrontation face aux Ougandais de Kitara, lors du match retour des 32es de finale de la Coupe de la Confédération africaine, une démarche qui reflète sa volonté de disputer la rencontre avec des éléments différents, tout en cherchant à sceller la qualification et à poursuivre le parcours continental.

Al Ahly accueille son adversaire Kitara ce dimanche soir, au stade international du Caire, lors d'un match qui débutera à 19 heures, heure du Caire, après que l'équipe égyptienne a remporté la victoire sur le score de 2-1 lors du match aller disputé samedi dernier.

Amotta a décidé d'effectuer 8 changements par rapport à la composition avec laquelle Al Ahly a disputé son dernier match face à Al Qanah en Championnat d'Égypte, afin de donner leur chance à plusieurs joueurs, avec des ajustements sur les trois lignes, dans le cadre de la préparation de la confrontation continentale.

Le poste de gardien de but a été marqué par le retour de Mohamed El Shenawy dans le onze de départ, où il a remplacé Mostafa Shobeir, tandis que la ligne défensive a vu la participation de Hadi Riad et Karim Fouad à la place de Yassin Meraa et Mohamed Hany.

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Au milieu de terrain, l'entraîneur marocain a aligné Akram Tawfik et Mohamed Magdy Afsha, à la place d'Imam Ashour et Omar El Saaie, tandis que Marwan Attia a conservé sa place dans le onze de départ.

En attaque, Amotta a procédé à un changement complet, s'appuyant sur le trio Hussein El Shahat, Sofiane Benjdida et Taher Mohamed Taher, à la place d'Achraf Bencharki, Moncef Bakrar et Ahmed Sayed Zizo, à la recherche d'une prestation offensive différente face à l'équipe ougandaise.

Voici la composition d'Al Ahly face à Kitara :

- Gardien de but : Mohamed El Shenawy.

- Défense : Tawfik Mohamed, Hadi Riad, Achraf Dari, Karim Fouad.

- Milieu : Akram Tawfik, Marwan Attia, Mohamed Magdy Afsha.

- Attaque : Hussein El Shahat, Sofiane Benjdida, Taher Mohamed Taher.

Tandis que sur le banc des remplaçants d'Al Ahly face à Kitara étaient installés : « Hamza Alaa, Yassin Meraa, Ahmed Eid, Moncef Bakrar, Omar El Saaie, Achraf Bencharki, Ahmed Sayed Zizo, Ahmed Nabil Kouka, Mohamed Abdullah ».

Al Ahly aborde la confrontation avec l'avantage de la victoire lors du match aller sur le score de 2-1, mais il vise à confirmer sa supériorité lors du match retour et à sceller son billet de qualification pour le tour suivant de la compétition africaine, en profitant de disputer la rencontre sur son terrain et au milieu de ses supporters.