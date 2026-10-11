Le Marocain Houcine Ammouta, entraîneur d'Al Ahly, a refusé de placer le derby du Caire entre Al Ahly et Zamalek au-dessus de celui qui oppose le Wydad au Raja à Casablanca.

Ammouta a disputé le premier derby égyptien de sa carrière ce dimanche soir au stade du Caire, où il a conduit Al Ahly à la victoire face à Zamalek sur le score de deux buts à zéro, lors de la sixième journée du championnat d'Égypte de première division.

Ammouta avait déjà mené le Wydad à la victoire face au Raja dans le derby de Casablanca en championnat du Maroc, lors de ses deux passages à la tête du club rouge.

En avril 2017, il s'était imposé 1-0, avant de rééditer sa performance en octobre 2022 sur le score de 2-1.

Répondant à une question de Kooora lors de la conférence de presse qui a suivi le choc égyptien, à propos du derby le plus bouillant et le plus relevé d'Afrique, Ammouta a déclaré : « Les supporters sont le secret de la réussite des derbys, partout dans le monde. »

Il a ajouté : « Les supporters d'Al Ahly et de Zamalek ont réalisé de magnifiques tableaux avant et pendant la rencontre de ce soir. Cela dit, j'estime que le derby de Casablanca a une saveur particulière. Le public est toujours présent en nombre, jusqu'à 60 000 ou 65 000 spectateurs, et vous pouvez voir les tableaux que présentent les supporters. »

L'entraîneur marocain a poursuivi, le sourire aux lèvres : « Je ne peux pas préférer un derby à l'autre. »

Interrogé sur le derby où il a ressenti le plus de pression, Ammouta a répondu : « La pression est toujours présente dans les derbys. Tout entraîneur ou joueur qui veut éviter la pression et ne parvient pas à la supporter ne peut pas évoluer dans un club de haut niveau ni jouer les titres. »

Grâce à ce succès, Al Ahly prend provisoirement la tête du championnat d'Égypte avec 16 points, en attendant la rencontre de Pyramids, deuxième avec 15 points, face à Ceramica Cleopatra demain lundi, dans le cadre de la sixième journée.