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Loai Mohamed
Traduit par

Amouta en réponse à une question de Kooora : le clasico entre Al Ahly et Zamalek ne surpasse pas le derby de Casablanca

H. Ammouta
Zamalek SC vs Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier League
RCA Casablanca
WAC Casablanca
Maroc
Égypte

L'entraîneur marocain a conduit Al Ahly à la victoire lors de sa première apparition dans le derby du Caire

Le Marocain Houcine Ammouta, entraîneur d'Al Ahly, a refusé de placer le derby du Caire entre Al Ahly et Zamalek au-dessus de celui qui oppose le Wydad au Raja à Casablanca.

Ammouta a disputé le premier derby égyptien de sa carrière ce dimanche soir au stade du Caire, où il a conduit Al Ahly à la victoire face à Zamalek sur le score de deux buts à zéro, lors de la sixième journée du championnat d'Égypte de première division.

Ammouta avait déjà mené le Wydad à la victoire face au Raja dans le derby de Casablanca en championnat du Maroc, lors de ses deux passages à la tête du club rouge.

En avril 2017, il s'était imposé 1-0, avant de rééditer sa performance en octobre 2022 sur le score de 2-1.

Répondant à une question de Kooora lors de la conférence de presse qui a suivi le choc égyptien, à propos du derby le plus bouillant et le plus relevé d'Afrique, Ammouta a déclaré : « Les supporters sont le secret de la réussite des derbys, partout dans le monde. »

Il a ajouté : « Les supporters d'Al Ahly et de Zamalek ont réalisé de magnifiques tableaux avant et pendant la rencontre de ce soir. Cela dit, j'estime que le derby de Casablanca a une saveur particulière. Le public est toujours présent en nombre, jusqu'à 60 000 ou 65 000 spectateurs, et vous pouvez voir les tableaux que présentent les supporters. »

L'entraîneur marocain a poursuivi, le sourire aux lèvres : « Je ne peux pas préférer un derby à l'autre. »

Interrogé sur le derby où il a ressenti le plus de pression, Ammouta a répondu : « La pression est toujours présente dans les derbys. Tout entraîneur ou joueur qui veut éviter la pression et ne parvient pas à la supporter ne peut pas évoluer dans un club de haut niveau ni jouer les titres. »

Grâce à ce succès, Al Ahly prend provisoirement la tête du championnat d'Égypte avec 16 points, en attendant la rencontre de Pyramids, deuxième avec 15 points, face à Ceramica Cleopatra demain lundi, dans le cadre de la sixième journée.

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