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Jurgen Klopp a révélé être « immédiatement tombé amoureux » de son groupe allemand après une victoire éclatante 5-0 contre les Pays-Bas en Ligue des nations de l’UEFA. L’entraîneur a salué ses joueurs très talentueux, qui ont achevé l’année civile 2026 sur une note historique à Berlin.

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Une soirée historique à Berlin

L’Allemagne a conclu son année footballistique 2026 de façon spectaculaire avec une victoire écrasante 5-0 contre les Pays-Bas en Ligue des nations de l’UEFA. Ce succès à Berlin lui a assuré la première place de son groupe et sa qualification pour les quarts de finale, tout en captivant une très large audience télévisuelle en Allemagne.

Il s’agit de la plus large victoire de l’Allemagne contre ses rivaux européens depuis un succès 7-0 en 1959. L’entraîneur Jurgen Klopp était, à juste titre, ravi de la performance et a qualifié cette démonstration de force d’exploit « exceptionnel » face à un adversaire de premier plan.

« Immédiatement tombé amoureux de 44 hommes »

Cette victoire éclatante a radicalement changé l’état d’esprit du public à l’égard de la sélection. Klopp estime que cette prestation convaincante fera taire les critiques et donnera le sourire aux supporters de tout le pays pendant les prochains mois. L’ancien entraîneur de Liverpool est également revenu sur les réactions négatives dont le groupe faisait auparavant l’objet, avant de déclarer avec passion son attachement aux joueurs dont il dispose actuellement.

« Nous avons marqué des buts incroyables, c’était de la folie », a déclaré Klopp sur le site de la DFB. « Un grand match de football et une expérience grandiose. Je vais revoir ces buts magnifiques encore et encore ce soir, ainsi que dans les semaines et les mois à venir.

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« On avait le sentiment qu’un nouvel entraîneur devrait boire pour trouver cette équipe belle. Puis j’arrive et je tombe immédiatement amoureux de 44 hommes. Si nous parvenons à mettre en mouvement ces joueurs très talentueux, ce n’est pas une partie de plaisir de jouer contre nous. Il n’y a rien de mieux. Nous avons pris énormément de plaisir. »

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Des buts incroyables et des talents à part

Malgré l’ampleur du score, Klopp a reconnu que l’Allemagne avait dû procéder à des ajustements tactiques après une entame chaotique face au pressing haut des Pays-Bas. Une fois ces changements effectués, l’équipe à domicile a produit un football offensif à couper le souffle. Klopp a particulièrement salué les talents émergents Derry Scherhant et Brajan Gruda, qui ont tous deux impressionné sur la scène internationale.

« Bon sang, ils savent tous les deux jouer au football », a ajouté l’entraîneur. « C’est un groupe très spécial. Nous devons le montrer et continuer à le montrer. Nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons montrer un visage avenant. »

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La barre placée haut pour l’Allemagne

Si Klopp reconnaît ne pas avoir résolu tous les problèmes de l’équipe au cours de ses premiers mois, il estime qu’elle avance résolument dans la bonne direction. Il a souligné l’importance de bâtir une relation de confiance alors que l’Allemagne se prépare pour les prochaines phases à élimination directe.

« Nous savons qu’il nous faut du temps. Nous nous l’accorderons », a expliqué Klopp, interrogé sur l’avenir. « Nous avons placé la barre haut pour nous-mêmes, maintenant nous devons toujours la franchir. Nous voulons consolider cela progressivement. Nous n’avons pas terminé. Il nous reste encore quelques chantiers. Mais j’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve : c’est fou de voir tout ce qui arrive encore. »