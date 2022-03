Amour-propre, frustration et dixième titre en L1… comment Paris peut-il rebondir après Madrid

« Moment difficile », « coup dur », « déçu », « blessé », de Neymar à Kylian Mbappé en passant par Gianluigi Donnarumma, quelques Parisiens seulement ont exprimé leur ressenti après l’élimination du PSG en Ligue des champions mercredi.

Et au-delà des joueurs, c’est tout un club qui semble meurtri par une soirée cauchemardesque. Une atmosphère qui rappelle celle de 2017, dans les jours qui ont suivi la remontada contre le FC Barcelone (4-0, 1-6).

« Les joueurs venaient juste pour l’entraînement et partaient très rapidement après car le climat était délétère. L’ambiance était calme et chacun était un peu dans son coin », se souvient l’un de ceux qui a connu cette époque.

Alors que l’entraînement débute généralement vers 11 heures, ce samedi matin nombreux sont les joueurs qui quittaient rapidement le camp des Loges. Peu après 12h30, Juan Bernat, Nuno Mendes, Di Maria, entre autres, franchissaient les grilles du centre Ooredoo à bord de leur voiture.

Dans ce contexte morose, samedi après-midi, avant la réception de Bordeaux dimanche (13 heures), Mauricio Pochettino est apparu lui aussi très affecté lors de la conférence de presse de veille de match. Et il ne s’en est pas caché.

Pochettino : « Mentalement, je suis dans un processus de récupération »





« J'ai la rage, je ressens un certain mal être, c'est difficile de dormir la nuit, mais il faut assumer nos responsabilités, celle de continuer de penser au championnat, lâchait le technicien argentin. Personnellement, lorsque vous tombez de cheval ou de votre vélo, il faut tout de suite remonter. Cela ne signifie pas que je ne suis pas fort, je me sens prêt à lutter et relever ce défi. »

Le défi ? Celui de relever un collectif abattu pour aller chercher un dixième titre de champion de France, alors que le PSG compte treize points d’avance à onze journées de la fin. Dans ce contexte, l’entraîneur parisien a tenté de jouer sur la responsabilité des joueurs, le devoir des joueurs par rapport au club et aux supporters.

« Maintenant, il faut retrouver cette motivation pour le championnat et gagner le dixième titre. Cela doit être une motivation pour aller de l’avant. Il faut avoir cette responsabilité pour les semaines à venir. Le fait de porter ce maillot nous donne des responsabilités », avançait-il ce samedi après-midi.

Quels leviers, l’entraîneur argentin pourraient-ils utiliser pour mobiliser un collectif traumatisé ? « Une des choses importantes, c’est l’amour propre du sportif de haut niveau qui a toujours au fond celui d'une capacité énorme de rebondir. Il doit utiliser ce levier qu’est la réaction, affirme Denis Troch, ancien entraîneur PSG, reconverti depuis 12 ans dans la préparation mentale. Il n’y a pas à se poser de questions. Il faut se replonger le plus vite possible dans l’action. »

Dans son discours, l’ancien coach argentin semble déjà avoir pensé à la suite et en particulier à la rencontre de dimanche. Et comme il ne devrait pas tout chambouler ou laisser la place à des jeunes qui auraient pu être plus distancier du traumatisme de mercredi soir. « Face à Bordeaux, il y aura des jeunes bien sûr mais les principaux acteurs (du match de mercredi) doivent être sur le terrain pour jouer et éliminer cette frustration », soulignait-il. « Comme lorsque vous tombez de cheval ou de votre vélo, il faut tout de suite remonter dessus pour ne pas que la crainte vous gagne », compare Denis Troch.

Alors que le club vise un dixième titre de champion de France en 52 ans de vécu, la seule Ligue 1 peut-elle être suffisamment motivante pour se ressaisir. « Après la remontada, les joueurs ont fini la saison parce qu’il fallait finir la saison. Ils devaient sauver les meubles », rappelle un témoin de l’époque.

Denis Troch semble plus catégorique et n’a pas de doutes sur le fait que les Parisiens vont se relever individuellement. « Un champion peut prendre des coups et tomber mais il repart systématiquement. Et ça, ils savent le faire individuellement. Maintenant, la question de savoir comment collectivement ils vont continuer à avancer car il y a un traumatisme qui est présent après cette élimination. »