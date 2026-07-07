Amota : « L’occasion d’entraîner l’Al-Ahly ne se présente pas tous les ans… Voici mon message aux médias et aux supporters »

Le Marocain Hussein Ammouta, fraîchement nommé directeur technique d’Al-Ahly, a entamé son aventure au sein de la « Forteresse rouge » par des déclarations nettes. Il y a exposé les motifs de son arrivée, Il a également exposé sa vision des relations avec les médias, rappelant que les résultats se construisent sur la pelouse, non devant les caméras, tout en reconnaissant l’ampleur de la responsabilité et de la pression inhérentes à la direction d’un des plus grands clubs du continent.

Le club du Caire avait officialisé l’arrivée d’Ammouta à la tête de l’équipe première, en remplacement du Danois Jes Torup, pour aborder une saison s’annonçant particulièrement intense en championnat d’Égypte, en Coupe d’Égypte et en Coupe de la Confédération africaine.

Lors de sa présentation officielle, il a déclaré : « Je fais partie de ces entraîneurs qui préfèrent agir plutôt que parler et qui n’aiment pas multiplier les apparitions médiatiques. J’espère donc ne pas être sous pression pour me montrer souvent devant les caméras. Nous accorderons bien sûr aux médias l’attention qu’ils méritent, mais je préfère que l’on parle de ce qui se passe sur le terrain. »

Le nouvel entraîneur de l’Al-Ahly a ajouté : « Je suis très heureux d’être le premier entraîneur marocain à prendre les rênes de ce club historique, et j’ai hâte de travailler avec Wael Gomaa et tout le staff technique pour atteindre les objectifs du club et faire le bonheur de ses supporters en remportant des titres. »

Il a par ailleurs révélé la raison principale de son arrivée : « Ma motivation est simple : une opportunité d’entraîner un club de l’envergure d’Al-Ahly ne se présente pas tous les ans. J’ai donc accepté ce défi sans hésiter, et j’espère mener l’équipe vers les titres et faire le bonheur des supporters. »

Il a ensuite détaillé sa vision du groupe : « Je suivais déjà Al-Ahly, mais la perception depuis l’extérieur diffère totalement du travail interne. De loin, on regarde pour le plaisir ; de près, on côtoie les joueurs au quotidien pour connaître leur personnalité et leur potentiel, afin de bâtir une équipe compétitive. »

Il a conclu en insistant sur l’importance des supporters de l’Al-Ahly, déclarant : « Nous devons tirer parti de l’immense soutien dont bénéficie l’Al-Ahly. J’ai déjà affronté cette équipe à deux reprises, et je sais très bien l’impact que ses supporters peuvent avoir. Quiconque accepte de travailler à l’Al-Ahly doit être prêt à gérer la pression et savoir la transformer en motivation qui lui donnera encore plus de détermination pour réussir et remporter des titres. »