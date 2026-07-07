Lors de sa première apparition officielle en tant que directeur technique d’Al-Ahly, le Marocain Hussein Ammouta a dévoilé les coulisses des négociations qui l’ont mené à la tête de la « Forteresse rouge », évoquant les parties qui l’ont contacté, Il a également exposé sa vision sportive pour le groupe, sa méthode de gestion des stars, des transferts et des jeunes talents, tout en réaffirmant que son objectif principal est de conduire l’Al-Ahly sur les podiums, car, selon lui, seule comptent l’efficacité et l’engagement sur le terrain.

Précédemment, le président Mahmoud Al-Khatib avait officialisé la nomination de Wael Gomaa au poste de directeur sportif, en remplacement de Walid Salah El-Din, au sein du nouvel staff technique emmené par le Marocain Hussein Ammouta, qui succède au Danois Jes Torup. L’objectif est de préparer les compétitions nationales (championnat et Coupe d’Égypte) ainsi que la Coupe de la Confédération africaine.

Lors de la conférence de presse organisée pour sa présentation, Ammouta a déclaré : « C’est la première fois que je prends part à une conférence de presse d’une telle envergure. Je tiens à remercier le conseil d’administration de l’Al-Ahly, présidé par Mahmoud Al-Khatib, ainsi que Yassin Mansour et l’ensemble des membres qui ont approuvé à l’unanimité ma nomination et m’ont offert l’opportunité de rejoindre le meilleur club d’Afrique en termes de chiffres et de palmarès. »

Il a ajouté : « C’est un honneur pour moi d’assumer la responsabilité d’entraîner l’Al-Ahly. Je sais très bien que ses supporters n’acceptent que les titres et les victoires, et nous sommes tous conscients de l’ampleur de cette responsabilité. J’espère que nous réaliserons une saison à la hauteur du nom du club, et avec les moyens dont nous disposons, je pense que nous sommes les mieux placés pour prétendre à tous les titres. »

Il a également détaillé les négociations : « Elles ont commencé il y a plus d’un mois. Le premier à me contacter a été Sayed Abdel-Hafiz ; nous nous sommes rencontrés à l’étranger, puis Yassin Mansour m’a appelé. Nous avons ensuite discuté des modalités du contrat, et tout s’est déroulé sans accroc jusqu’à l’accord final. »

Concernant la politique de recrutement, il a déclaré : « Le choix des joueurs étrangers est ouvert à toutes les nationalités. Si des joueurs marocains répondent au profil recherché, ce sera un atout, car je connais bien le football marocain et ses acteurs. Toutefois, l’Al-Ahly est un club international et nos choix ne se limiteront pas à la nationalité marocaine ; nous recruterons le joueur le plus adapté, quel qu’il soit, en accord avec la direction et le staff technique.

Interrogé sur la concurrence interne, il a affirmé : « Al-Ahly est un club de stars, où chacun occupe son espace. Je respecte l’expérience et les qualités de chaque joueur, mais je privilégierai toujours celui qui s’engage à fond et apporte un plus à l’équipe. Le seul critère sera la performance sur le terrain. »

Concernant la promotion des jeunes, il précise : « La pression constante qui pèse sur Al-Ahly et la quête permanente de titres imposent une gestion progressive des jeunes joueurs. Nous pourrons faire appel à certains d’entre eux selon les besoins de l’équipe, mais je crois fermement à l’importance de compter des éléments jeunes au sein du groupe. »