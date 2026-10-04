Amorim toujours invaincu en Serie A, mais il n’a pas encore convaincu les supporters ni les bookmakers : sa cote de licenciement avant Noël est à 4,00

Onze points en cinq journées, avec trois victoires et deux nuls, donc toujours invaincu en Serie A, seule équipe avec les trois de tête, avec pour seule tache la (lourde) défaite en Ligue Europa contre Benfica. Tel est le bilan récolté par Ruben Amorim lors de ses cinq premiers matches de Serie A sur le banc de Milan, mais cela ne semble pas suffire à éloigner les doutes sur l’avenir du technicien portugais : selon les analystes des paris de Sisal et Snai, en effet, un licenciement d’ici Noël se joue à une cote de 4,00, en baisse par rapport au 5,00 du début de saison.





Pour l’instant, le scepticisme demeure autour d’Amorim : dans le football, on le sait, il n’y a jamais ni temps ni patience, même lorsqu’il s’agit d’un entraîneur arrivé en Italie depuis à peine deux mois et avec un effectif qui a connu plusieurs changements. Il suffit de penser aux sifflets de San Siro après le revers contre le Benfica déjà cité, qui a ravivé chez les supporters de Milan le rêve Antonio Conte, présent justement dans les tribunes à Milan à cette occasion. La victoire contre Lecce a redonné confiance au Diable et à Amorim, qui, au retour de la trêve, devra tenter de convaincre les sceptiques.