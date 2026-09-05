Amorim : « Si nous avons besoin des paroles de Chivu pour nous motiver, alors nous avons un problème »

Ruben Amorim, directement depuis la salle de presse de Milanello, s’est exprimé au micro à la veille de Juventus-AC Milan, match programmé demain soir à 20 h 45 à l’Alianz Stadium de Turin. Ci-dessous, un extrait de ses propos.

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Pensez-vous pouvoir utiliser les paroles de Chivu pour pousser l’équipe ? Moreira, vous le voyez davantage comme piston ou en soutien de l’attaquant ?

« Je vois Moreira comme piston, mais il y aura des matches où il pourra jeune devant ou avec Chukwueze. Nous avons beaucoup de joueurs à faire tourner. Sur les paroles de Chivu : pour moi, si nous avons besoin de ces paroles pour nous motiver à l’AC Milan, c’est qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Ces dernières années, nous avons terminé à des places au classement qui nous invitent à beaucoup travailler. Nous avons beaucoup à travailler, à honorer nos supporters et à ramener le club au niveau qu’il mérite. Nous n’avons pas besoin des paroles de Chivu pour nous motiver »