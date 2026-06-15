Amorim sera l'entraîneur d'un grand club italien jusqu'en 2029

Selon la presse, Rúben Amorim, ex-entraîneur de Manchester United, fait son retour sur les bancs plusieurs mois après son limogeage.

L’entraîneur portugais avait été limogé par Manchester United en janvier dernier et avait depuis reçu plusieurs offres sans en accepter aucune.

Il a finalement retenu une proposition d’un grand club italien, qu’il prendra en main la saison prochaine.

Selon Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, qui a annoncé sur son compte X : « Dernières nouvelles : Rúben Amorim à Milan en tant que nouvel entraîneur principal, c’est officiel. »

Il précise : « Un accord verbal a été conclu pour un contrat courant jusqu’en juin 2028, avec une option de prolongation jusqu’en juin 2029. »

Il conclut : « Amorim a accepté l’intégralité des conditions et signera cette semaine comme nouvel entraîneur du Milan. »

Son arrivée s’inscrit dans le cadre d’une restructuration profonde du club, intervenue après le départ de l’entraîneur Massimiliano Allegri et de la direction suite à la non-qualification pour la Ligue des champions.







