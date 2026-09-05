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Amorim Torino MilanGetty

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Amorim : « Lors des 20 dernières années, nous avons remporté 2 titres de Serie A et 0 Coupe d’Italie »

Milan AC

Ruben Amorim, directement depuis la salle de presse de Milanello, s’est exprimé au micro à la veille de Juventus-AC Milan, match programmé demain soir à 20h45 à l’Alianz Stadium de Turin. Ci-dessous, un extrait de ses propos.

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« La chose la plus importante, c’est que moi je vois l’AC Milan, et pour moi c’est le meilleur club du monde, mais en 20 ans nous avons remporté 0 Coupe d’Italie et 2 Scudetti. Il y a quelque chose qui ne va pas, nous le savons. Nous avons beaucoup à faire, nous devons travailler et atteindre nos objectifs à temps. Je ne m’intéresse pas à ce que dit Chivu ou n’importe qui d’autre. Mais nous devons nous concentrer sur la raison pour laquelle, au fil des années, l’AC Milan n’a pas été l’AC Milan. Pour cela, il vaut mieux se concentrer sur notre équipe, et ce que disent les autres ne doit pas nous intéresser. Nous travaillons pour ramener l’équipe au niveau qu’elle mérite ». 

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