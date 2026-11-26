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Il n'a pas parlé de lui et n'a pas cherché la gloire personnelle : il a attribué tout le mérite à ses joueurs. C'est ainsi que Rúben Amorim, entraîneur du Milan, s'est présenté en conférence de presse après la victoire spectaculaire 4-2 sur l'Olympiakos en Grèce, au terme d'une soirée folle durant laquelle les Rossoneri ont confirmé qu'ils ne savent pas abdiquer.

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Dans ses déclarations d'après-match, après une rencontre où le Milan a transformé un retard de deux buts en large victoire, Amorim a refusé de s'attribuer le mérite ou de le mettre sur le compte de ses changements. Il l'a dit clairement : « Omari Hutchinson a davantage changé le cours du match que moi. »

Le technicien portugais a ajouté : « Je n'ai pas changé le cours du match. Ramos est sorti à cause d'une douleur, et le remplacement était une mesure normale. En seconde période, l'Olympiakos a été très agressif, nous savions qu'il en était capable, mais nous pensions qu'il rencontrerait davantage de difficultés. Nous devons mieux comprendre le match. Tout contribue à faire basculer une rencontre. »

Il a poursuivi : « Ce qui a changé le cours du match, c'est le premier but. Un score de 4-2, c'est formidable. Je pense que les joueurs et le staff ont cru à la victoire, je suis reconnaissant envers tout le monde. Aujourd'hui, nous avons montré que nous pouvons en donner davantage et que nous avons besoin de tout le monde, mais l'état d'esprit est là. »

Interrogé sur le fait de savoir si c'était lui qui avait le plus insisté pour recruter Hutchinson lors du dernier mercato estival, Amorim a répondu avec fermeté : « Quand nous faisons un pas au club, nous sommes tous d'accord. Si l'un de nous n'est pas convaincu par un joueur, nous nous tournons vers une autre option. Quand un joueur nous rejoint, c'est parce que tout le monde croit en lui. Nous avions besoin d'un joueur avec ce profil. »

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Il a ajouté : « Parfois, il est facile de remarquer son talent. Il a vécu une saison difficile avec Nottingham, mais il a brillé avec Ipswich. Il est très fort dans les petits espaces et possède un grand potentiel, surtout sous le maillot du Milan. Il peut répéter ces actions balle au pied. »

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Lorsqu'on lui a fait remarquer qu'il devait désormais s'habituer aux éloges, il a répondu avec un sourire assuré : « Non, je ne m'y habituerai jamais. Je suis prêt à tout, je sais que nous devons gagner le prochain match. »

Amorim a également évoqué le défenseur Fikayo Tomori et les garanties qu'il peut apporter : « Je pense que nous pouvons considérer n'importe quel joueur comme titulaire. Aujourd'hui, il a de la vitesse, ce qui est très important, et il a aussi de l'expérience. Quand il entre sur le terrain, il remplit parfaitement sa mission. »

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Il a poursuivi : « Son âge n'a pas d'importance, il peut encore beaucoup progresser et s'adapter au poste de défenseur central. J'ai changé d'avis par rapport au début de saison, et j'en suis reconnaissant. Ce genre de situation change le cours de la saison d'une équipe, et j'en suis heureux. Il s'est remis d'une blessure, il était aussi prêt mentalement aujourd'hui et il a montré sa personnalité. Il a une grande expérience, et je remercie le staff médical pour cela. »

Quant à la célébration du joueur de l'Olympiakos Moreira, buteur dans les dernières minutes, Amorim s'est montré clair et serein : « Cela ne se reproduira pas. Moreira est un jeune qui joue, mais il doit mûrir. Nous savons que nous ne l'accepterions pas si quelqu'un faisait cela devant nos supporters. C'est ma responsabilité, mais il ne l'a pas fait dans l'intention d'offenser. Je m'excuse, mais il ne l'a pas fait dans l'intention d'offenser. »

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Par ces mots, Amorim a refermé une soirée folle à Athènes, une soirée où le Milan a prouvé qu'il possède l'état d'esprit, la personnalité et des remplaçants capables de renverser n'importe quel match, et que son entraîneur sait parfaitement protéger ses joueurs et rendre le mérite à ceux qui le méritent.