Amorim : « Des critiques ? J’y suis habitué, certains n’attendent qu’une chose : qu’on trébuche »

L’AC Milan se déplacera samedi après-midi à 18 heures sur le terrain de la Lazio, leader du championnat. Rubén Amorim a présenté ainsi cette rencontre en conférence de presse, en revenant sur les critiques après la Juve :





Comment réagissez-vous aux critiques qui vous visent ?





« Les critiques sont normales. Qu’elles soient plus nombreuses que celles que j’ai reçues dans mon club précédent, c’est impossible (sourit, NDLR). Je me souviens de ce que je vous ai dit : je vous ai dit que je mets l’AC Milan au premier plan et cela reste mon intention. On m’a demandé d’être entreprenant sur le terrain et nous voulons le faire. Mais nous devons aussi tenir compte des adversaires : Luciano Spalletti est très fort. Mais cela ne change pas notre intention, que vous verrez toujours : nous ne ferons jamais rien au hasard. Au contraire, nous pourrons même être trop rigides. Je comprends que, pour vous, il est difficile de voir un jeune entraîneur venu de l’extérieur qui dit comment il faut jouer. Notre intention est de dominer, mais il y a énormément de très bons entraîneurs comme Spalletti et Fabregas qui vont nous mettre à l’épreuve. Il faut du temps. Je sais que certains attendaient avec impatience que nous laissions des points pour me poser cette question : si nous avions gagné, beaucoup auraient gardé leurs critiques et leurs questions en poche pour une autre semaine. Spalletti m’a été supérieur, mais l’intention ne manque pas. Parfois, ce ne sera pas possible, je ne réussirai pas toujours à vous offrir le spectacle que vous voulez. Après la Juventus, j’ai ouvert les yeux et je sais à quoi m’attendre. J’ai dit à mes joueurs d’être parfaits et de gagner, les gens n’attendent que notre faux pas. J’espère qu’ils m’entendent maintenant, ils sont à table et ils m’écoutent : je leur ai dit dès le premier entraînement de cette semaine qu’il faut être parfaits et je suis content qu’ils entendent encore ces mots. »