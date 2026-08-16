Ruben Amorim, l'entraîneur du Milan AC, a affirmé n'avoir ressenti aucune émotion particulière lors de la confrontation face à son ancien club, Manchester United, insistant sur le fait qu'il se trouve désormais là où il veut être.

Le Milan AC s'est imposé face à Manchester United sur le score de 4-2, lors de son dernier match amical de préparation pour la nouvelle saison, samedi soir, offrant au club italien sa première victoire de la préparation estivale, avant le coup d'envoi du championnat d'Italie.

L'entraîneur portugais a vécu une période mouvementée de 14 mois du côté d'Old Trafford, avant de prendre les rênes du Milan AC en juin, mais il a précisé que ce match face à son ancien club n'a suscité chez lui aucune émotion supplémentaire.

Amorim a déclaré à la chaîne « Sky Sport Italia » : « Non. Pour moi, ce n'était qu'un match ordinaire. Depuis que j'ai signé au Milan AC, je n'ai rien ressenti à l'égard de Manchester United. »

Il a ajouté : « Je suis seulement fier d'avoir été à Manchester United, et j'aime toujours ce club, mais après avoir signé au Milan AC, je ne ressens rien de négatif à l'égard de quoi que ce soit, parce que je suis très heureux et parce que je me trouve là où je veux être. Je veux simplement continuer ici. »

Il a poursuivi : « Bien sûr, c'était spécial de jouer de nouveau contre eux, mais je voulais décrocher une victoire dans l'un des matchs de préparation cet été, afin de nous présenter dans de bonnes conditions en championnat et de nous montrer sous notre meilleur jour devant nos supporters, pour qu'ils nous soutiennent lors de notre premier match. »

Le Milan AC a renversé son retard pour l'emporter 4-2 face à Manchester United, grâce aux buts de Samuel Chukwueze, Alvadgo Cissé, Gonçalo Ramos et Ruben Loftus-Cheek. L'équipe d'Amorim débutera son parcours en championnat d'Italie le week-end prochain, lorsqu'elle se déplacera sur le terrain du Torino.

Après le match, Amorim a également abordé plusieurs sujets relatifs à l'effectif de son équipe, parmi lesquels l'avenir de Rafael Leão et sa décision d'écarter un certain nombre de joueurs de ses plans.

L'entraîneur a affirmé que Leão devra « se battre pour sa place » face à la concurrence de joueurs tels que Christian Pulisic et Alexis Saelemaekers, ajoutant qu'il ne pense pas que la blessure de l'international portugais soit grave.

Amorim a par ailleurs confirmé que Mike Maignan et Adrien Rabiot ont bénéficié d'une période de repos supplémentaire à sa demande, avec un retour au Milan AC prévu dimanche, en vue du match d'ouverture de l'équipe en championnat d'Italie.