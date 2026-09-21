Amorim a convaincu aussi Capello : « Nous avons vu les résultats tout de suite, maintenant attendons que l’AC Milan intègre les nouveaux, puis nous verrons ce qui se passe. »

Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, Fabio Capello salue la progression d’Amorim et de son AC Milan. Le club lombard est monté à 11 points, à deux longueurs du sommet du classement ; derrière, à égalité, se trouvent la Roma, la Lazio et l’Inter.





Sur le succès obtenu hier 3-0 face à Lecce, l’ancien entraîneur de l’AC Milan s’est exprimé ainsi : « Amorim a enfin aligné la meilleure équipe et il a peut-être trouvé la bonne voie. Nous avons vu les résultats tout de suite, maintenant attendons que le Milan intègre les nouveaux, puis nous verrons ce qui se passe ».