Amiens-PSG 0-3 - Toutes les réactions en zone mixte

Les Parisiens n'ont pas caché leur satisfactions après la bonne réaction livrée à Amiens (0-3), ce samedi.

Julian Draxler (milieu offensif du PSG) : "Ce n'était pas facile, parce que le match contre Guingamp était toujours en tête. Mais on a mérité de gagner. Je pense qu'on n'est pas à 100%, on peut le voir sur le terrain, mais maintenant on va avoir 4 jours au Qatar pour bien se préparer. On a des matches important et je suis sûr qu'on le sera pour ces matches. Il falalit gagner aujourd'hui, nous sommes le PSG, on n'aime pas perdre et encore moins 2 matches de suite. Toute l'équipe était très concentrée aujourd'hui mais je pense qu'on n'est pas à 100%. On aura le voyage, le soleil, 4 jours pour faire des entraînements, ce sera bien pour nous car il n'y aura pas de matches cette semaine. Il y a beaucoup de temps pour améliorer les choses et on va faire ça au Qatar. C'est une autre compétition, mais le match qu'on a perdu, on ne l'oubliera pas"

Prince Oniangue (milieu d'Amiens sur Canal+) : "Ca change les circonstances du match (l'expulsion, ndlr). On a fait une bonne première période. On a été compacts et on s'est procuré une occasion. Le pénalty et l'exclusion, ça change le match. Il y a eu des choses positives, mais des points à améliorer aussi. Les points négatifs, faut les gommer. On devra avoir un état d'esprit irréprochable pour le maintien. Ce soir, à dix, on a gardé nos valeurs. Pour ce mois de janvier, il faudra faire front"

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur Canal+) : "C'était la meilleure réponse, et nécessaire. Contre Guingamp, c'était bizarre. Mais on l'a perdu. Il nous a manqué certaines choses. Et aujourd'hui, on a joué avec beaucoup de qualités dans le mental. On a commencé fort pendant 30 minutes, puis on a perdu le cap un peu. En deuxième période, on a échangé Draxler et Dani Alves. C'était très bien. Et je suis très satisfait par rapport à ça. C'est notre défi de trouver les solutions face aux équipes qui jouent défensivement. 0n a manqué d'attention contre Guingamp, mais aujourd'hui il y a eu beaucoup d'efforts. C'est quelque fois difficile pour mon équipe de gagner tout le temps, et rester concentrés. C'est comme ça dans un grand club, mais ce n'est jamais facile de trouver la motivation. L'équipe a montré ça pendant toute la saison et Guingamp c'était une exception. Le mercato ? Antero et le président ont dit que j'aurais une recrue et j'ai confiance. Mais en même temps j'ai peur (de ne pas l'avoir). Je sais que le mercato en hiver c'est compliqué. J'espère, mais j'ai peur aussi. Quand j'aurais cette recrue, je dormirai bien".

Thiago Silva (défenseur du PSG) : "C'était un bon match de notre part, surtout la deuxième mi-temps. la facon dont on a joué, c'était mieux. Et ce n'est pas seulement parce qu'on a mis trois buts. Comme je le disais à mon équipe, Guingamp c'était un accident. Parfois, ça arrive. Nous ne sommes pas invincibles. Le plus important c'est de relever la tête. Et de gagner le prochain match. Aujourd'hui, c'était important pour la confiance de gagner. Maintenant il faut se préparer pour la suite. Il faut continuer avec la mentalité de vouloir tout gagner. Il faut toujours essayer de bien jouer. La tournée au Qatar ? C'est important, pour le club. Le club nous donne cette possibilité de rester au plus haut niveau. Il faut le faire de faire un peu de publicité. Nous sommes disponibles, même si on n'aime pas beaucoup ça. Le match contre MU, c'est trop tôt pour en parler. Il reste un mois, il faut bien se préparer. Il faudra faire attention, car c'est une équipe de haut niveau. Elle a beaucoup progressé. Elle aime jouer avec le ballon, il faudra faire attention aux petits détails. Il faudra faire surtout attention à Pogba (...) "Bien sûr que Rabiot est un joueur indispensable. S'il va partir, s'il a pris la décision de partir il faut la respecter. Mais bien sûr que ça reste un joueur indispensable pour les autre équipes s'il va ailleurs".

Propos recueillis par Sabrina Belalmi, à Amiens