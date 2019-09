Amiens-OL (2-2) : Sylvinho, Dubois, Kakuta et toutes les réactions

Retrouvez les réactions des acteurs de la rencontre après le match nul entre Amiens et l'Olympique Lyonnais (2-2).

Gaël Kakuta (milieu de terrain d'Amiens, Canal + Sport) : "La première période, on s'est laissé faire. On a regardé jouer . En deuxième mi-temps, on a eu une super mentalité."

Léo Dubois (défenseur de l'Olympique Lyonnais, Canal + Sport) : "On a laissé jouer Amiens en seconde période. C'est normal de prendre ce but à la fin. Il faut qu'on bosse pour se remettre en question. Il faudra se relever mardi en Ligue des Champions contre le ."

Lucas Tousart (milieu de l'Olympique Lyonnais) : "On est forcément déçu de ce résultat. On n'a pas su gérer en seconde période. On a beaucoup trop défendu. Le but nous pendait au nez. On a manqué de rigueur. On aurait dû tuer le match bien avant."

Sylvinho (entraîneur de l'Olympique Lyonnais) : "Nous avons fait une très bonne première période. On avait le contrôle du match et on aurait pu en marquer plus. On a manqué de volonté en deuxième mi-temps. On l'a payé. Je suis préoccupé."