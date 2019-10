Amiens-Marseille - Toutes les réactions après la défaite de l’OM

Retrouvez toutes les réactions après la rencontre entre Amiens et l’Olympique de Marseille (3-1) ce vendredi en ouverture de la 9e journée de Ligue 1.

L’ ne méritait pas la victoire face à Amiens (1-3) ce vendredi soir, en ouverture de la 9e journée de .

En raison de l’absence de plusieurs cadres, d’une défense trop perméable et d’un arbitrage tout de même litigieux, les Olympiens n’auront même pas réussi à prendre un point.

Après le coup de sifflet final, l’entraîneur marseillais André Villas-Boas a admis que l’OM, qui reste sur une triste série de 4 matchs sans victoire, se trouvait dans une situation "difficile".

André Villas-Boas, entraîneur de l’OM (Canal+ Sport) : "Après , on n'a pas été capables de gagner les points. On va perdre plusieurs places dans le classement, on doit tout faire en octobre. Revoir nos ambitions au classement ? C'est trop tôt. Les autres n'ont pas joué encore. Mais ce sont des opportunités qu’on rate… On a toujours des qualités, cela donne aussi de l'expérience aux jeunes joueurs. Mais le plus important, ce sont les points et nous sommes dans une situation difficile maintenant."

Luka Elsner, entraîneur d'Amiens (BeIN Sport) : "Comment faire des résultats contre les gros ? Il n’y a pas de secret. J’ai un groupe de joueurs fantastiques. Ils se donnent tous à fond, que ce soit à l’entraînement ou en match. Aujourd’hui, ils ont mis une intensité de haut niveau pendant toute la rencontre. La recette, c’est d’avoir les bons joueurs. On avait à coeur de démarrer fort, de ne pas les laisser s’installer. Sur la deuxième période, je suis vraiment content de notre rigueur, ça nous a permis d’avoir plusieurs contre-attaques, et la dernière était décisive…"