Amiens - Les regrets de Pélissier au sujet de Ganso

Arrivé à Amiens l'été dernier, le Brésilien Ganso a quitté la Picardie cet hiver, au grand regret de son désormais ex-entraîneur, Christophe Pélisser.

Arrivé le 31 août du côté d'Amiens, le Brésilien Paulo Ganso avait été accueilli en Ligue 1 comme une star, lui qui avait été annoncé lors de ses débuts comme l'un des futurs cracks de la Seleçao. Néanmoins, le parcours de celui qui est venu garnir les rangs du club picard a été beaucoup plus délicat que prévu, notamment marqué par d'importantes blessures ayant eu raison de son incroyable potentiel.

Prêté par le club espagnol du FC Séville dans le but de retrouver un temps de jeu plus conséquent qu'en Andalousie et donc relancer une carrière en perte de vitesse, force est de constater que Ganso n'a toutefois pas trouvé son bonheur du côté de l'ASC. Titularisé à cinq reprises en championnat après deux années déjà compliquées, le joueur de 29 ans avait mis fin à l'aventure en Picardie en décembre dernier, au terme d'une aventure faisant presque figure de constast d'échec.

"Peut-être qu’il n’avait pas ça en lui ou plus ça en lui"

Un constat d'échec, c'est en tout cas l'avis que s'en fait celui qui était son entraîneur, Christophe Pélissier, qui regrette de ne pas avoir su intégrer le Brésilien dans le collectif déjà en place. "C’est un joueur qui n’était peut-être pas fait pour nous parce que quand on joue le maintien et qu’on est Amiens, il faut avoir des qualités avec le ballon, mais aussi dans la récupération du ballon. Peut-être qu’il n’avait pas ça en lui ou plus ça en lui. On n’a pas pu l’accrocher au wagon. Il a choisi de quitter le club. Quand on n’arrive pas à intégrer un joueur dans un collectif ou dans une façon de jouer, c’est toujours un côté négatif pour un coach et un staff. C’est comme ça, on a su passer à autre chose et vite embrayer", a confié l'entraîneur de l'Amiens SC, au micro de RMC Sport.

​

À créditer d'un recrutement ambitieux depuis sa remontée en Ligue 1 en 2016, l'Amiens SC avait tenté un pari de prestige en attirant dans ses rangs celui qui était annoncé comme l'une des étoiles montantes brésiliennes. Malheureusement, le coup de poker ne s'est pas avéré payant, le style de jeu mis en place par la formation picarde n'ayant peut-être pas été adaptée à Ganso, qui ne s'attendait pas forcément à jouer le maintien à son arrivée dans le championnat de France.