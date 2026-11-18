Comment regarder Amiens - Caen avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France DAZN

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site internet ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Avant-match

Ligue 3 - Journée 13 19 nov. 2026 - 14:45

Amiens reçoit Caen en Ligue 3. Les deux clubs occupent le haut du classement et cherchent à renforcer leurs chances de montée.

Amiens aborde cette rencontre en bonne forme. Le club a remporté trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 3-0 contre Cambrai Amerique en Coupe de France. Amiens occupe la cinquième place du classement de Ligue 3.

Caen arrive sur une belle série. Le club a remporté quatre de ses cinq derniers matches, dont une victoire 1-0 contre Versailles en Ligue 3 et un succès 2-0 face à ST Lo Manche en Coupe de France. Il occupe la troisième place du championnat.

Les deux clubs se connaissent bien. Leurs cinq dernières confrontations ont toutes eu lieu en Ligue 2. Tous deux ont donc reculé d’un échelon depuis, ce qui ajoute un enjeu supplémentaire à cette rencontre.

Amiens jouera à domicile et cherchera à réduire l’écart avec Caen au classement. Une victoire permettrait aux visiteurs de consolider leur place parmi les équipes en position de monter.

Retrouvez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir pour suivre ce match de Ligue 3.

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