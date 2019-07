Amicaux - Monaco s'incline, Strasbourg assure, Lille et Reims dos à dos

L'AS Monaco s'est inclinée ce samedi contre Lausanne Sport (1-2). Strasbourg, de son côté, l'a emporté contre le Standard de Liège (2-0).

L'AS de Leonardo Jardim a poursuivi sa préparation par un revers, ce samedi. Le club de la Principauté était opposé à Lausanne Sport, et c'est la formation suisse qui a pris le dessus dans cette rencontre amicale.

1⃣1⃣ de départ de l'AS Monaco 🇲🇨 pour la rencontre de ce soir (18h) face au FC Lausanne-Sport ! #LSASM pic.twitter.com/KGMqOOoGni — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 13 juillet 2019

👉 Le 11 de l'AS Monaco pour la 2⃣e mi-temps :



Nardi / Panzo - Naldo - Jemerson - Dias / Gelson - Fàbregas - Aholou - Boschilia / Rony Lopes - Sylla



0⃣-0⃣ #LSASM — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 13 juillet 2019

L'unique but monégasque a été inscrit en seconde période par Boschilia après un joli mouvement entre Rony Lopes et Cesc Fabregas. Leonardo Jardim a logiquement effectué une large rotation, avec deux onze différents en première et seconde période.

Par ailleurs, le Racing Club de a dominé le (2-0). Un doublé de l'attaquant Ludovic Ajorque a fait le bonheur de la formation alsacienne. Révélation de la seconde partie de saison lors de l'exercice 2018-19, Ajorque affiche un état de forme étincelant durant cette préparation.

Pas de vainqueur entre et Reims, qui se sont neutralisés même si le club nordiste, privé d'une grande majorité de cadres (dont Nicolas Pépé), a été proche de l'emporter. Après un but rapide de Loïc Rémy, les hommes de Christophe Galtier ont concédé l'égalisation sur le fil par le jeune Rémois Nolan Mbemba.

Dans les autres résultats du jour, les Verts de Saint-Etienne ont concédé un match nul décevant contre leur voisin, (1-1) ; Nice s'est incliné contre le FC Thoune (1-3) à Divonne-les-Bains ; et Angers a dompté Les Herbiers sans trembler (3-1).