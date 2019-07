Amical - Reims prend le meilleur sur Dijon (3-1)

Reims a dominé Dijon ce samedi en match amical (3-1). Doumbia, Mbuku et Suk ont marqué pour les Rémois ; Ecuele Manga avait égalisé pour Dijon.

La préparation se poursuit pour les clubs de , alors que le championnat reprendra le 10 août prochain. Ce samedi, Reims et avaient rendez-vous en Côte-d'Or et ce sont les Champenois qui se sont imposés (3-1).

Il s'agit de la première défaite des hommes de Stéphane Jobard, jusqu'alors vainqueurs d'Auxerre (2-1) et du (1-0) et auteurs d'un nul contre Nancy (2-2). En attendant de possibles recrues, les Dijonais ont été dominés, même si le nouvel arrivant Ecuele-Manga a égalisé sur corner (52e), inscrivant ainsi son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Avant cela, Doumbia avait ouvert le score sur un penalty concédé par Lautoa (42e). Reims a ensuite fait la différence par l'intermédiaire de Mbuku (57e) et Suk en toute fin de match (90e+2) pour finalement l'emporter. Jusqu'à présent, les hommes de David Guion avaient fait match nul contre (1-1) et le KAA Gent ( , 1-1), avant de prendre le meilleur sur Metz (2-0).

Les deux équipes disputeront un dernier match amical saledi prochain : contre Nîmes pour Dijon et contre Sheffield ( ) pour Reims, avant une reprise respectivement contre Saint-Etienne et Marseille.