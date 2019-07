Amical - Nice s’incline en Belgique

L’OGCN de Patrick Vieira s’est incliné ce dimanche en amical, du côté de Standard de Liège.

Dans le cadre de sa préparation pour sa nouvelle saison de , l’OGC Nice défiait ce dimanche le sur ses terres. Les Aiglons sont tombés, s’inclinant sur le score de 2 buts à 1, au bout d’un match assez disputé.

La différence ne s’est faite que sur un but. Et les Aiglons tenaient le résultat nul, mais le capitaine Dante a marqué contre son camp. C’était à la 63e, et c’était dix minutes après l’égalisation du jeune Eddy Sylvestre. Ce dernier a fait mouche en profitant d’un ballon mal repoussé par la défense belge.

Auparavant, en première mi-temps, et alors que les Azuréens avaient du mal à entrer dans le match, Renaud Emond a ouvert le score, en reprenant avec succès un corner.

C'est fini à Liège. Le Gym s'incline 2 buts à 1 au terme de ce 3e match de préparation.



🔜Prochain rendez-vous pour les Aiglons : mercredi prochain sur la pelouse du @boavistaoficial 🇵🇹#STAOGCN pic.twitter.com/gDoR9JzEU4 — OGC Nice (@ogcnice) July 21, 2019

Il s’agissait de la troisième sortie amicale des Niçois durant cette préparation. Auparavant, ils avaient dominé les vice-champions des Pays Bas du Eindhoven (2-3) et perdu face aux Suisses du FC Thoune (1-3).

La prochaine rencontre de Nice est prévue pour le mercredi 24 juillet face au Boavista. Le premier rendez-vous officiel est programmé le 10 aout contre Amiens.