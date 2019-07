Amical - Montpellier tenu en échec par Huddersfield

Devant au score à la pause, les Héraultais ont finalement concédé le match nul face au club anglais, relégué la saison dernière (1-1).

ne gagne toujours pas. Pour leur quatrième match de préparation, les hommes de Michel Der Zakarian ont concédé le match nul à en contre , dernier de la saison passée (1-1).

Les Montpelliérains avaient pourtant ouvert le score dès la 15e minute de jeu par l'intermédiaire de Gaëtan Laborde, avant de caler en seconde période et de voir leurs adversaires revenir au score dès le début de la seconde période, alors que Téji Savanier était au sol (55e).

L'article continue ci-dessous

L'ancien nîmois, arrivé cet été, est d'ailleurs sorti en boîtant dans la foulée. Interrogé sur l'état de santé de son joueur, Der Zakarian s'est montré plutôt pessimiste. "Ce n'est pas réjouissant, a-t-il précisé avant de poursuivre : On a fait une très bonne première période avant de baisser de régime en seconde. On a été moins conquérants, moins précis et moins mobiles."

Montpellier disputera un dernier match amical ce mercredi à Pierrelatte contre une sélection UNFP. Viendra ensuite la reprise, le 10 août prochain, avec la réception de Rennes. Jusqu'à présent, les coéquipiers de Florent Mollet ont été tenus en échec par (2-2), avant de s'incliner à deux reprises outre-atlantique lors des EA Games : contre Saint-Etienne (2-4) puis (1-2).

Ligue 1 : le programme des matches amicaux, tous les clubs, toutes les dates, tous les résultats