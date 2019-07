Amical - Monaco s'impose à Porto (1-0)

L'AS Monaco s'est imposée sur la pelouse de Porto ce samedi en match amical grâce à un but de Gelson Martins (1-0).

s'est offert une belle victoire ce samedi pour le dernier match de sa tournée au . Quelques jours après avoir été tenus en échec par Braga (0-0), les Monégasques se sont imposés sur la pelouse du , quart de finaliste de la dernière (1-0).

Une victoire acquise grâce à un but de l'intenable Gelson Martins, arrivé en janvier dernier prêté par l'Atletico et qui a définitivement posé ses valises sur le rocher (23e). En deuxième période, les Asémites ont subi mais sont parvenus à conserver leur avantage. Benjamin Lecomte, le nouveau gardien de l'ASM, s'est illustré en arrêtant un penalty d'Alex Telles (63e).

De retour dans le groupe après avoir participé à la Copa America avec la , Radamel Falcao n'est pas entré en jeu. Ce sera peut-être pour samedi prochain, lors de l'ultime rencontre amicale que disputeront les protégés de Leonardo Jardim, contre la Samprdoria.

Ce sera ensuite l'heure de la reprise de la , le 9 août prochain en ouverture de la 1ère journée de championnat contre au stade Louis II. Une saison que les Monégasques espèrent bien meilleure que la dernière, lors de laquelle ils ont dû lutter pour leur maintien alors qu'ils aspiraient à terminer sur le podium.

Lors de cette préparation, les joueurs auront alterné le bon et le moins bon, dominant le Cercle Bruges (4-1) puis s'inclinant lourdement contre Lokeren (0-5) avant de perdre à nouveau à Lausanne (1-2) et contre (0-1) et de battre Valence (1-0). Avant donc ces deux derniers matches au Portugal.