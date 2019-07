Amical - Marseille et Villas-Boas débutent par une victoire contre les U23 de Stoke City (1-0)

Dominateurs pendant la majeure partie de la rencontre, les Marseillais ont fini par trouver la faille sur corner.

En stage du côté de Burton Upon Trent ( ), l' avait rendez-vous avec le rectangle vert ce dimanche pour son premier match amical de l'été face aux U23 de . Pour son baptême du jeu avec la formation phocéenne, le nouvel entraîneur André Villas-Boas a donc gagné (1-0).

Au coup d'envoi, le technicien portugais a aligné 7 titulaires confirmés - Kamara, Amavi, Lopez, Gustavo, Sanson, Germain, Payet - mais les jeunes de Stoke City ont réussi à garder leur cage inviolée, malgré des occasions franches pour Payet et Germain. Au retour des vestiaires, AVB a tout changé.

Le brassard porte bonheur à Perrin

Exit les stars, place aux jeunes. Iscaye, Perrin, Nassur et Rocchia ont parfaitement tenu la défense marseillaise, tandis que Khetir, Philiponeau et Chabrolle ont stabilisé le milieu de terrain. Devant, Lihadji, Rahou et Aké étaient charger de créer le danger, et le dernier cité s'est mis en évidence.

⚽️📹



L'ouverture du score de @PerrinLucas5 en vidéo 👀 pic.twitter.com/NajwCorBUo — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 7 juillet 2019

Un quart d'heure après la reprise, Aké profitait d'un corner pour déposer le ballon sur la tête de Perrin, capitaine en seconde période, qui ne laissait aucune chance au portier adverse avec une puissante reprise. Sans forcer, l'OM a donc enregistré son premier succès de l'été face aux Anglais. Prochaine rencontre prévue ce jeudi contre Accrington, pensionnaire de D3 britannique.