Amical - L’OL tombe face à Liverpool (1-3)

Après avoir dominé Arsenal le week-end dernier, l’OL a dû céder ce mercredi face à un autre club anglais, Liverpool (1-3).

Faire tomber deux grands clubs anglais en l’espace de quatre jours aurait été un sacré exploit pour l’Olympique Lyonnais de Sylvinho, même s’il ne s’agit que de simples matches amicaux. Vainqueurs d’Arsenal samedi dernier (1-2), les Gones n’ont pu reproduire la même performance face à , le champion d’Europe en titre. La marche était trop haute cette fois-ci.

s’est trop vite éteint

Pourtant, ce sont bien les Gones qui ont pris l’avantage dans cette partie, et assez rapidement qui plus est. Une grosse boulette d’Alisson, qui faisait son retour à la compétition, leur a offert un pénalty. Memphis Depay s'est chargé de le transformer avec succès (4e).

La joie des Lyonnais a cependant été très courte. Roberto Firmino égalisait pour les siens à la 17e minute d’un tir en pivot. L’OL a pris alors un coup et ne s’en est jamais vraiment remis. Le symbole de ce relâchement, c’est le geste raté à la 21e de Joachim Andersen, qui a envoyé le ballon dans ses propres buts en voulant le dégager loin.

A 1-2, les Lyonnais ont eu tout de même quelques occasions pour se relancer. À l’instar de Betrand Traoré, qui a manqué un face-à-face avec Alisson. Les Reds étaient cependant bien la meilleure équipe sur le terrain et c’est sans surprise qu’ils parvenaient à aggraver la marque à la 53e minute. Le jeune Harry Wilson décochait une superbe frappe de 20 mètres. Ciprian Tatarusanu, le remplaçant d'Anthony Lopes, a eu beau se détendre de tout son 1m98, il n’a pas pu arrêter la tentative.

La #teamOL s'incline face à une costaude équipe de Liverpool. #LFCOL

Dernier match de préparation ce samedi 3 août à ! pic.twitter.com/mFVz7UJQGr — Olympique Lyonnais (@OL) July 31, 2019

Une fin de match compliquée pour les Gones

Emoussés, les Rhodaniens ont fini péniblement la partie. Si Henderson (81e) et Alexander-Arnold (83e) avaient cadré leurs tentatives, ils auraient même concédé une plus grosse déroute. Au final, ce résultat, sans être alarmant, peut servir de piqure de rappel et donner aussi des indications à Sylvinho sur les domaines ou il convient encore de travailler.

Lyon attaque son exercice de le vendredi 9 aout contre l’AS . Avant ce match de reprise, Aouar et ses coéquipiers ont une toute dernière rencontre amicale à livrer. Elle est programmée samedi prochain contre Bournemouth. Ça ne sera plus un ténor de mais l’opposition reste intéressante.