Amical - L’OGC Nice tombe contre Cardiff

À deux semaines de la reprise la Ligue 1, l’OGC Nice a essuyé un revers face à Cardiff City, ce samedi en amical (0-1).

L’OGC Nice continue de souffler le chaud et le froid dans ses matches de préparation. L’équipe azuréenne comptait deux victoires et deux défaites en quatre matches, et ce samedi elle a encore rechuté lors d’une opposition contre (D2 anglaise).

Patrick Vieira n’a pas aligné son meilleure onze au coup d’envoi. Des éléments comme Lees-Melou, Cyprien et Saint-Maximin avaient été laissés sur le banc en début de partie, tandis que Youcef Atal brillait encore par son absence. Cela pourrait expliquer la première période délicate du Gym et un but encaissé dès la 1e minute du match. Un certain Ralls a donné l’avantage aux Gallois d’une puissante frappe.

C'est fini à Cardiff. Le Gym s'incline 1-0 devant @CardiffCityFC. — OGC Nice (@ogcnice) July 27, 2019

Les Niçois ont bien essayé de se rebiffer, mais sans grand résultat. La meilleure occasion qu’ils ont eue, pour égaliser, s’est produite à la 21e minute et a vu Patrick Burner envoyer un ballon juste au-dessus de la transversale, alors qu’il se trouvait en position idéale pour conclure.

Nice entamera sa campagne de le 10 aout prochain face à Amiens à domicile. D’ici là, Danté et ses coéquipiers vont encore disputer deux matches amicaux. Le 30 aout, ils défieront à l’extérieur. Puis quatre jours plus tard, ils se mesureront à Wolfsburg.