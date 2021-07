Amical, le PSG l'emporte à la dernière minute contre Augsbourg

Opposé à Augsbourg pour ce troisième match amical de l'été, le PSG s'est imposé dans les derniers instants de la rencontre (2-1).

Troisième match amical pour le PSG qui prépare la nouvelle saison, dont le coup d'envoi aura lieu le 1er août avec le Trophée des Champions face à Lille, avant la première journée de Ligue 1 la semaine suivante à Troyes.

Après Le Mans et Chambly, c'était cette fois à la formation allemande que se frottaient les hommes de Mauricio Pochettino, sur la pelouse d'Orléans. Une rencontre disputée sans la plupart des cadres, d'autant que Ramos n'a pas encore fait ses grands débuts, tandis que Hakimi était une nouvelle fois absent.

Pris par le pressing haut des visiteurs, les Parisiens s'en sont d'abord remis à plusieurs arrêts décisifs d'un Keylor Navas encore et toujours très inspiré pour rester à hauteur dans un premier quart d'heure difficile.

Avant de peu à peu prendre le contrôle du jeu pour tenter leur chance à plusieurs reprises, sans parvenir à faire la différence avant la pause. Gharbi, une nouvelle fois plutôt en vue, Icardi ou encore Dina Ebimbe ne réussissent pas à trouver la faille.

Les premières minutes de la seconde période sont du même accabit avec le ballon dans les pieds des Rouge et Bleu (vêtus de leur nouveau maillot blanc pour l'occasion), mais toujours sans réussite.

Jusqu'à ce contre parfaitement mené par Dina Ebimbe, qui perce plein axe, sollicite le une-deux avec Kalimuendo qui lui remet en talonnade, avant de décaler Draxler sur la gauche de la surface, qui ouvre le score d'une frappe croisée à ras de terre (1-0, 62e). Un avantage de courte durée puisque sur un nouveau corner, le ballon revient sur Niederlechner, qui égalise en force de près (1-1, 66e).

Paris domine, Paris se crée des situations, mais Paris n'y arrive pas pour reprendre l'avantage. Sur une belle action et un centre en retrait de Xavi Simons, Draxler est contré in extremis par l'arrière-garde adverse, tandis que le tacle au second poteau de Kalimuendo sur un corner dévié par Diallo n'est pas cadré.

Un PSG finalement sauvé par son poteau sur une incursion de Cordova à la dernière minute, avant de bénéficier d'un énorme coup de pouce de Gouweleeuw, auteur d'un improbable contre son camp pour offrir la victoire aux hommes de la capitale (2-1, 90e+1).

Prochain rendez-vous pour les vice-champions de France, samedi face au Genoa, une semaine jour pour jour avant de retrouver Lille pour le lancement de cette nouvelle saison.