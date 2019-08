Amical - Le Barça domine Naples (2-1)

Le Barça a poursuivi sa préparation de la nouvelle saison en défiant Naples la nuit dernière à Miami. Les Blaugrana l’ont emporté 2-1.

Une dizaine de jours avant la reprise de la , le Barça a emmagasiné des certitudes mercredi soir en prenant le dessus sur une belle équipe de . Du côté de Floride, dans la jolie enceinte de Miami Gardens, les Catalans ont fourni un match intéressant. Et, même s’il n’y a eu qu’un but d’écart vers la fin, Ernesto Valverde a de quoi être satisfait de la partition de ses hommes.

Le but de la victoire a été inscrit par Ivan Rakitic. Après un gros manqué du Polonais Arkadiusz Milik côté Naples, l’international croate a marqué d’une brillante volée à la 79e minute. Pour lui, c’était une belle manière de répondre aux rumeurs de départ qui circulent à son sujet en ce moment et le fait que le Barça souhaite se débarrasser de lui.

Dans cette rencontre, c’est Sergio Busquets qui a donné l’avantage aux Espagnols (38e), avant que Samuel Umtiti ne rétablisse la parité en faveur des Partenopei en scorant contre son camp juste avant la mi-temps (42e).

L'article continue ci-dessous

Griezmann continue de s'intégrer

Barcelone a joué sans Lionel Mess, lequel souffrait d’une tension au mollet. Mais Antoine Griezmann, Luis Suarez, Rakitic, Umtiti et Busquets étaient tous dans le onze, tandis que Junior Firpo - arrivé du Real Betis cette semaine - a aussi pu faire ses débuts sous la tunique blaugrana.

De l’autre côté, Lorenzo Insigne, Dries Mertens et Jose Callejon étaient tous alignés par Carlo Ancelotti, de même que les recrues Kostas Manolas et Eljif Elmas. Le trio d’attaque des vice-champions d’ a d’ailleurs été très en vue en première période et le Barça a été chanceux de ne pas concéder le premier but dans cette partie.

Les deux équipes vont se retrouver pour une nouvelle opposition dès samedi prochain. Du côté de Michigan, cette fois-ci.