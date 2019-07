Amical - Chelsea s'incline face à Kawasaki (Japon)

Pour préparer sa nouvelle saison, le vainqueur de la débutait ce vendredi une tournée de préparation au . A l’occasion d’un match amical face à Kawasaki, Franck Lampard a connu sa première défaite en tant qu’entraîneur des Blues.

Dominateur, s’est pourtant fait surprendre en toute fin de rencontre sur un corner mal dégagé par David Luiz. Son compatriote brésilien des Kawasaki Frontale, Leandro Damiao (17 sélections, 3 buts), a ouvert le score à la 86ème de la tête, à bout portant.

It ends in defeat in Japan, but that’s another solid 90 minutes of fitness work in the tank. 💪#CFCinJapan pic.twitter.com/ejgmXuHleP