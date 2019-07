Amical - Bordeaux perd contre Galatasaray

Les Girondins de Bordeaux ont été défaits par les champions de Turquie, ce dimanche en amical.

a manqué à sa tâche, ce dimanche lors de son cinquième match de préparation. À Innsburck en Autriche, les Girondins ont cédé logiquement contre le d’Istanbul. Le faux-pas n’a rien d’alarmant, mais Paulo Sousa et ses hommes espéraient un autre résultat pour pouvoir emmagasiner des certitudes.

Pour cette rencontre, le technicien portugais avait aligné un onze assez compétitif. Costil, Mexer, Briand, Adli, Otavio et De Préville ont tous été titularisés. Cela n’a pas empêché les Aquitains de prendre un but d’entrée. Dès la 6e minute, Ryan Babel les mettait à mal, en exploitant la passivité de la défense. Les Turcs ont poursuivi sur leur lancée, et ont ajouté un second but juste avant la pause. Un but inscrit par Babacan, mais qui fut surtout consécutif à une grosse mésentente entre Costil et Pablo.

C'est terminé au Tivoli Stadion d'Innsbruck. Bordeaux s'incline 3-1 dans ce 5ème match de préparation face à Galatasaray #FCGBGS 1-3 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 28, 2019

Kalu a sauvé les apparences

Au retour des vestiaires, la physionomie du match n’a pas beaucoup évolué. Les Marine et Blanc ont continué à subir, et c’est logiquement que Buyuk a porté le score à 3-0 en faveur des Turcs. N’ayant alors plus grand-chose à perdre, l’entraineur bordelais a procédé à de nombreux changements. Ça a été payant puisque son équipe s’est redressée et à la 73e minute Samuel Kalu a réduit le score et sauvé l’honneur pour son équipe.

Les Girondins attaqueront leur campagne du championnat par un duel contre Angers à l’extérieur (10 aout). Avant ce rendez-vous, ils ont un tout dernier match amical à livrer. Ça sera le dimanche 4 aout face aux Italiens du .