Amical - Avec un João Félix en feu, l'Atlético domine la sélection MLS All Stars emmenée par Zlatan Ibrahimovic

Les hommes de Diego Simeone sont venus à bout de l'équipe des meilleurs joueurs de la MLS (3-0). Le jeune attaquant portugais a de nouveau brillé.

On n'arrête plus l' . Après son flamboyant succès face au dans un derby délocalisé (7-0), la formation de Diego Simeone s'est imposée dans la nuit de mercredi à jeudi face à l'équipe All Stars de la Major League Soccer, où l'on retrouvait notamment Zlatan Ibrahimovic, Nani ou encore Wayne Rooney.

Le duo Felix-Costa encore en forme

C'est Marcos Loorent, l'une des recrues estivales, qui a ouvert le score en faveur des Colchoneros peu avant la mi-temps. Très en vue face aux Merengue, le duo João Félix-Diego Costa a de nouveau fait parler la poudre du côté d'Orlando, en Floride.

Le premier a doublé la mise à la 85e minute sur un service de Saul Niguez avant de se muer en passeur pour Costa, qui a fait trembler les filets dans le temps additionnel. Acheté 126 millions d'euros cet été, le joueur le plus cher de l'histoire de l'Atltéico Madrid réussit une pré-saison convaincante avec deux buts et trois passes décisives à son actif. À noter que Zlatan Ibrahimovic n'a joué qu'une demi-heure, remplacé par Josef Martinez.

Compo de départ Atlético : Adan - Isaac, Felipe, Hermoso, Sanchez - Riquelme, H. Herrera, Llorente, Sanabria - Correa, Vitolo

Compo de départ All Stars : Guzan - Zusi, Hedges, Zimmerman, Lawrence - Chara - Vela, Pozuelo, Rooney, Nani - Ibrahimovic