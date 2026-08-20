Leon Goretzka semblait avoir l’embarras du choix. L’Atlético de Madrid, la Juventus Turin, l’AC Milan, l’Inter Milan - et même le champion d’Angleterre Arsenal - auraient manifesté leur intérêt ces derniers mois pour le milieu de terrain axial.

Et pourquoi pas ? Certes, lors de sa dernière des huit saisons passées au Bayern Munich, Goretzka n’a le plus souvent été que spectateur dans les très grands matches, ou alors il est entré en jeu peu avant la fin, mais il restait malgré tout un élément important dans les plans de l’entraîneur Vincent Kompany. Surtout en Bundesliga, déjà pliée très tôt, où le joueur de 31 ans figurait régulièrement dans le onze de départ. Toutes compétitions confondues, il a finalement tout de même disputé 48 matches, un total encore très respectable, alors même que son départ avait déjà été rendu public en janvier.

L’ancien sélectionneur de l’Allemagne Julian Nagelsmann est même allé jusqu’à accorder indirectement à Goretzka une garantie de place de titulaire pour la Coupe du monde dans son très commenté entretien accordé à kicker début mars. Même si l’ancien coach du Bayern n’a pas joint les actes à la parole dans ce dossier comme dans plusieurs autres, et que Felix Nmecha ainsi qu’Aleksandar Pavlovic ont finalement eu sa préférence, cela soulignait le statut qu’avait alors le natif de Bochum.

Mais près de trois mois après l’élimination humiliante de l’équipe nationale allemande, avec trois entrées en jeu au cours du tournoi, la situation de Goretzka semble avoir fondamentalement changé. Il n’est désormais presque plus question de la « situation privilégiée » comme il qualifiait encore lui-même sa recherche de club en mai. Pas davantage de négociations concrètes avec un nouvel employeur. À la place, une amère première l’a frappé : Goretzka est pour la première fois de sa carrière réellement sans club.

Une première dans sa carrière : pourquoi Leon Goretzka est-il toujours sans club ?

Les récentes déclarations de l’insider des transferts Gianluca Di Marzio laissent d’autant plus penser que l’étau se resserre doucement pour Goretzka. Le mercato ferme le 1er septembre dans les grands championnats européens, d’ici là les grands championnats auront depuis longtemps repris - et les grands clubs engagés dans les compétitions européennes doivent arrêter leurs effectifs peu après la clôture du mercato.

« À l’heure actuelle, il n’y a pas d’intérêt pour Leon Goretzka », a déclaré le journaliste italien réputé au média Wettfreunde. Une signature en Serie A, longtemps considérée comme une destination probable pour l’international aux 73 sélections, ne se dessinerait pas non plus, tandis que Luka Modric, désormais âgé de 40 ans, a même prolongé encore son contrat à Milan. En revanche, il est « vraiment étrange qu’il soit sans contrat, car c’est un joueur incroyable ».

Le point de blocage : Goretzka exigerait, selon certaines informations, des prétentions trop élevées sur le plan salarial. Il a notamment été question dans la presse d’un salaire annuel net de sept millions d’euros, ainsi que d’une prime à la signature copieuse de dix millions d’euros. Cela signifierait en retour qu’il serait à peine prêt à faire des concessions. À Munich, Goretzka aurait prétendument touché 13 millions d’euros bruts. Beaucoup trop, ont souvent persiflé les critiques des prolongations de contrat de Goretzka, Joshua Kimmich ou Serge Gnabry, bouclées à l’époque après le sextuplé, et qui ont durablement nui à la structure salariale du club bavarois.

En dehors de l’Italie aussi, les grands clubs considèrent apparemment un tel salaire pour Goretzka, malgré toutes ses qualités incontestables, comme totalement utopique. Aucun club ne semble tout simplement encore prêt à répondre à ses attentes.

L’exemple de Chelsea montre toutefois que les joueurs de plus de 30 ans ont encore un marché en Angleterre. Dans le cadre de sa frénésie d’achats, l’entraîneur Xabi Alonso a recruté de façon totalement surprenante deux « anciens », l’attaquant Danny Welbeck (35 ans) et Jordan Henderson (36 ans), qui évolue comme Goretzka dans l’axe. Mais les options se raréfient au fil du temps. On a l’impression que Goretzka dépend presque déjà de blessures graves pour pouvoir rejoindre un club ambitieux pour les titres et engagé en Coupe d’Europe.

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Presque plus d’options : Leon Goretzka va-t-il maintenant partir en Turquie ?

La Turquie pourrait représenter une porte de sortie, une piste également évoquée par Di Marzio. « Parce qu’on y paie beaucoup d’argent pour les joueurs libres. Cela ne me surprendrait donc pas si Goretzka rejoint le championnat turc », a-t-il déclaré.

Cet été, la tendance consistant à tenter l’aventure en Süper Lig en étant encore en plein âge d’or footballistique, voire bien avant son zénith, s’est encore renforcée. Parmi les exemples les plus en vue figurent Dusan Vlahovic (26 ans, Besiktas Istanbul), Mason Greenwood (24 ans), Nathan Aké (31 ans, tous deux à Fenerbahçe Istanbul) ou Mohamed Salah (34 ans, Trabzonspor). Le pouvoir d’achat sur le Bosphore semble plus élevé que jamais - et le leader du secteur Galatasaray Istanbul, où évolue le coéquipier de longue date de Goretzka Leroy Sané, n’a même encore rien entrepris du tout.

Un transfert aux États-Unis ou en Arabie saoudite semble en revanche plus qu’improbable. Il avait déjà exclu cette dernière destination en 2023. « Que certains joueurs soient attirés là-bas à l’automne de leur carrière, c’est leur droit », déclarait-il alors à Sport1, avant de préciser : « Mais moi, personnellement, je peux absolument l’exclure. Je préférerais très clairement Bochum ou Schalke. »

Un retour dans sa chère Ruhr ne semble toutefois pas davantage d’actualité à l’heure actuelle. Du côté du VfL, on nourrit déjà l’espoir de le revoir quand Goretzka sera lui-même arrivé, dans quelques années, au crépuscule de sa carrière. « Leon a rendu beaucoup de gens fiers à Bochum. Il va encore évoluer une fois au plus haut niveau, avant de revenir ensuite, on l’espère. C’est notre grand souhait - et le sien aussi, espérons-le », a déclaré le directeur général sportif Ilja Kaenzig en juin dans Sport Bild.

Mais pour l’instant, un grand point d’interrogation plane sur l’endroit où Goretzka montrera d’ici là sa classe, qui est sans aucun doute toujours bien présente, à ce fameux « niveau ». Dans le pire des cas, cette première personnelle pourrait même devenir une situation durable.

Leon Goretzka : ses statistiques au Bayern Munich et avec l’équipe d’Allemagne