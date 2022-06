Amende et interdiction de stade requis pour l'agresseur d'un éducateur du Stade Rennais

L'agresseur de Denis Arnaud risque d'écoper d'une amende et d'une interdiction de stade pendant un an.

Il y a quelques mois, nous vous faisions part d'un triste fait divers. Denis Arnaud, le directeur d'entraînement du Stade Rennais, avait été agressé par le père d'un joueur lors d'une rencontre de National 3 opposant le club rennais au Stade Brestois, le 23 avril.

L'affaire a été jugée le vendredi 10 juin au tribunal judiciaire de Rennes. Robert Françoise, le père de Noah Françoise, milieu de terrain du Stade Rennais, a reconnu sa responsabilité dans un acte « stupide et égoïste » tout en contestant avoir porté des coups à Denis Arnaud.

Ce dernier, victime d'une fracture des cotes avait eu 15 jours d'incapacité de travail. Toujours marqué psychologiquement par cette agression, il n'a pas assisté à l'audience.

Le procureur a requis contre Robert Françoise 800 euros d'amende, l'obligation d'un stage de citoyenneté dans un délai de six mois, l'interdiction de contact avec Denis Arnaud et une interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive pendant un an. Le jugement a été mis en délibéré au 28 juin.