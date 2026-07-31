Amende et interdiction de recrutement : la Fédération anglaise sanctionne Chelsea

La Fédération anglaise de football a infligé au club de Chelsea une interdiction de recrutement portant sur deux périodes de transferts, assortie d'un sursis, ainsi qu'une amende de 10 millions de livres sterling, après l'avoir reconnu coupable d'infraction aux règles sur les transferts.

La Fédération anglaise a confirmé que l'interdiction de transferts imposée à Chelsea s'étendra sur deux périodes de transferts, mais qu'elle est suspendue en raison du sursis.

Selon le journal britannique The Sun, Chelsea a échappé à une sanction de retrait de 6 points avec sursis à l'issue d'un appel confidentiel, même s'il sera contraint de payer une amende de plusieurs millions.

Chelsea avait fait l'objet, en septembre 2025, d'accusations liées à 74 infractions aux règles de la Fédération anglaise, mais le club a fait appel.

Les 74 chefs d'accusation découlent d'agissements « qui se sont étalés de 2009 à 2022 » et ont concerné les transferts de Willian, Eden Hazard et Samuel Eto'o.

La direction actuelle du club a eu recours à une auto-dénonciation de Chelsea auprès de la Fédération anglaise.

Dans un communiqué publié ce vendredi par la Fédération anglaise, on peut lire : « Une sanction financière de 10 millions de livres sterling et une interdiction d'enregistrement portant sur deux périodes de transferts, avec sursis, ont été imposées à Chelsea pour avoir enfreint le règlement de la Fédération anglaise de football relatif aux agents de football, le règlement sur le travail avec les intermédiaires et le règlement sur l'investissement de tiers dans les joueurs. »

Le communiqué ajoute : « La Fédération anglaise a accusé le club de Chelsea d'avoir commis 74 infractions à la règle E1.2 de la Fédération anglaise après que les propriétaires actuels ont procédé à une auto-dénonciation de ces manquements dès le rachat du club. La Fédération anglaise poursuit son enquête sur les manquements individuels résultant de cette affaire. »

Le communiqué poursuit : « Le club de Chelsea a reconnu 74 infractions à la règle E1.2 de la Fédération anglaise avant la tenue de l'audience, et une commission de discipline indépendante a prononcé une sanction de retrait de 6 points, qui aurait été suspendue jusqu'au 30 juin 2027, ainsi qu'une amende de 10 millions de livres sterling. »

La Fédération a précisé : « Le club a fait appel de la sanction de retrait de points avec sursis, et une instance d'appel indépendante a accepté l'appel et annulé cette sanction à l'issue d'une autre audience. À la place, l'instance d'appel a imposé une interdiction d'enregistrement portant sur deux périodes de transferts complètes et consécutives, avec sursis jusqu'au 30 juin 2027. »

Le communiqué conclut : « L'amende de 10 millions de livres sterling imposée par la commission de discipline n'était pas susceptible d'appel, et l'intégralité de la somme sera investie dans le football des jeunes. »