Ses ambitions, sa relation avec Diacre, la concurrence avec Karchaoui : les confidences de Selma Bacha avant l'Euro 2022

La benjamine de l'équipe de France livre ses impressions avant de disputer son premier Euro, à seulement 21 ans.

Internationale depuis novembre 2021, Selma Bacha va disputer à 21 ans son premier Euro (la France jouera son premier match du tournoi le dimanche 10 juillet face à l'Italie). La joueuse de l'OL, qui possède déjà un palmarès XXL (quatre fois championne de France et quatre fois victorieuse de la Ligue des champions, deux sacres en Coupe de France) s'est confiée à nos confrères de La Provence.

Et elle se montre très ambitieuse : « On a des ambitions élevées. Auparavant on a eu de très grandes joueuses en équipe de France, qui ont fait que la France est une grande nation du football. Maintenant, il manque ce trophée-là pour rentrer encore plus dans le cœur des Français donc j'espère qu'on y arrivera. »

Sélectionnée par Corinne Diacre en tant que doublure de Sakina Karchaoui au poste d'arrière gauche, Selma Bacha vit sereinement cette situation : « La concurrence est saine avec Sakina comme avec tout le monde. On va mettre cette concurrence au service de l'équipe de France. Donc non, je ne mets pas l'objectif d'aller chercher ma place de titulaire. »

Selma Bacha a d'ailleurs redit tout le bien qu'elle pensait de Corinne Diacre, très critiquée par certaines joueuses pour son management : « Mon discours ne change pas. Ce que les gens ont pu dire auparavant, ou dans la presse… Je me suis fait mon propre avis. C'est une très bonne coach, il y a une relation de confiance. Sur le terrain, si je fais quelque chose de bien elle va me le dire, si je fais quelque chose de mal elle va m'expliquer comment le corriger. C'est trop bien, ça me met encore plus en confiance. »

Enfin, Selma Bacha explique qu'elle bénéficie de l'aide précieuse de Wendie Renard, sa coéquipière à l'OL et chez les Bleus pour progresser : « C'est une personne qui est entrée dans mon cœur, qui m'a pris sous son aile. […] C'est une personne extraordinaire, un leader, une personne très sérieuse. Quand je ne vais pas bien, je peux aller me confier à elle. Elle trouve toujours les bons mots. C'est une amitié très forte et très sincère en dehors du terrain. Et sur le terrain, il n'y a pas besoin qu'elle me parle. Il suffit qu'elle me regarde et je sais ce qu'elle attend de moi, en un regard on se comprend. »