Amad Diallo : « Nous regrettons d'avoir été éliminés face à la Norvège de cette manière »

L'Ivoirien Amad Diallo, star de Manchester United, a exprimé sa déception après l'élimination de la Côte d'Ivoire de la Coupe du monde 2026, suite à la défaite de justesse (2-1) face à la Norvège, mardi soir, lors des 32es de finale du tournoi.

Entré en jeu comme remplaçant, il a égalisé pour la Côte d’Ivoire à la 74^e minute, avant qu’Erling Haaland ne offre la victoire à la Norvège dans les tout derniers instants.

Grâce à ce succès, la Norvège affrontera le Brésil en huitièmes de finale, dimanche prochain en soirée.

Au micro du site officiel de la FIFA, l’attaquant a confié : « Nous sommes très déçus de cette défaite, car nous savons que nous avons de nombreux joueurs exceptionnels capables de faire basculer le match à tout moment. »

Il a ajouté : « Nous affrontions une équipe composée de joueurs exceptionnels, mais nous avons encaissé un but en fin de match et nous regrettons d’être éliminés de cette manière. »

Il a conclu : « Nous tirerons les enseignements de ce tournoi, car c’est la première participation de notre génération à la Coupe du monde. »

Dans des propos recueillis par le site « Foot Mercato », la star de Manchester United a ajouté : « Tous les Ivoiriens sont déçus. Ils croyaient en notre équipe et en cette génération. Nous apprenons de cette expérience. Nous avons affronté une équipe de très haut niveau. Nous sommes aussi fiers de notre parcours, nous allons analyser nos erreurs et revenir plus forts. »

Il a ajouté : « Le deuxième but a été facile pour eux ; nous aurions pu mieux défendre. Le bilan est à la fois positif, car nous avons marqué l’histoire en sortant des poules, et négatif, parce que je croyais en cette génération. »

Il conclut : « Je pensais que nous pouvions aller loin, et notre élimination dès les 32es de finale est une grande déception pour la Côte d’Ivoire. Nous avions beaucoup de qualité dans cette équipe. »