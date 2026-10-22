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Le jeune Alysson, joueur d’Aston Villa, a décrit sa prestation remarquable en Ligue des champions comme un rêve devenu réalité pour lui et sa famille. L’ailier brésilien a été le moteur d’une victoire écrasante à Villa Park, qui a permis à l’équipe d’Unai Emery de conserver son bilan parfait dans la compétition.

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Alysson brille sur la scène européenne

Alysson, la dernière pépite brésilienne de Villa, n’a pas caché sa joie après avoir contribué à la nette victoire 3-1 du club de Premier League face à Viking. Le joueur de 20 ans a été la grande vedette de cette rencontre de Ligue des champions, mettant la défense norvégienne au supplice par ses accélérations et sa qualité technique. Il a joué un rôle dans deux des trois buts qui ont permis aux locaux d’empocher trois nouveaux points.

L’ailier s’est d’abord illustré en obtenant une faute dans la surface de réparation après une accélération dont il a le secret. Après un bref examen de la VAR, l’arbitre a désigné le point de penalty, permettant à Emi Buendía de doubler la mise avec sang-froid pour Villa. Alysson est resté une menace constante tout au long de la soirée, avant de provoquer le troisième but : sa frappe déviée a terminé au fond des filets, anéantissant les espoirs de retour de Viking.

L’émotion à l’état pur sur la scène européenne

Getty Images

Sa prestation lui a valu d’être désigné joueur du match par le club. Cette distinction individuelle a couronné une soirée mémorable pour Villa, qui a franchi une nouvelle étape décisive dans sa progression sur la scène européenne. Le jeune joueur était visiblement submergé par l’émotion dans l’atmosphère électrique de Villa Park. Interrogé par VillaTV après la rencontre, il est revenu sur ce moment marquant, parlant d’une véritable « soirée de rêve » pour lui et sa famille.

« C’était une soirée de rêve pour moi, pour ma famille », a-t-il confié à VillaTV. « Je suis très fier, pour moi et mon équipe, mes coéquipiers. L’expression qui convient, c’est “soirée de rêve”. Pour moi, c’est parfait. »

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La patience du Brésilien récompensée

Pour Alysson, le troisième but a récompensé ses efforts pour se distinguer devant le public de Villa. Bien que cette réalisation ait finalement été attribuée à une déviation du défenseur Henrik Heggheim, le rôle du Brésilien dans cette action est indéniable. L’attaquant n’avait jamais été aussi près de marquer lui-même dans une rencontre européenne, et il a manifestement savouré son influence sur le match.

Revenant sur sa contribution en seconde période, le joueur de 20 ans s’est dit satisfait de son influence sur le résultat final. « Je suis très heureux », a ajouté l’ailier au sujet du troisième but décisif. « J’ai essayé plusieurs fois pendant le match, alors sur cette action, je suis heureux. Je suis très heureux. »

Garder le rythme dans toutes les compétitions

Getty Images

Grâce à cette victoire, Villa affiche un bilan parfait de neuf points en trois matches de phase de ligue de la Ligue des champions. Alors que ses ambitions européennes grandissent et que la qualification directe pour la phase à élimination directe est désormais en vue, Villa cherchera à conserver cet élan en se tournant vers le championnat. Le club abordera avec une confiance précieuse le choc de Premier League de samedi face au leader, Manchester City.