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Cesc Fabregas a pris la défense de Massimiliano Alvini après les critiques sur l’attitude de son Frosinone à San Siro et sa défaite 5-1 contre le Milan AC.

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Cesc Fabregas, entraîneur de Como, s’est exprimé en conférence de presse à la veille du match contre l’AEK Athènes, comptant pour la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions : « Je fais comme Alvini contre le Milan AC, je reste fidèle à mes idées. Bien sûr, il y a des matches qu’il faut savoir gérer pour gagner, mais il n’est pas question de changer tout ce que nous faisons de bien. Je suis fier du dernier match contre Cagliari, où il y a eu beaucoup de nouveautés : des joueurs de retour de sélection, le fait que je jouais contre un ami, Da Cunha en meneur de jeu à la place de Paz, à un poste qu’il n’a pas beaucoup occupé. Puis Ricci et Liberali ont été titularisés et ont bien joué, Lahdo est bien entré en jeu. Tout cela montre que l’équipe est là, qu’elle sait ce qu’elle veut faire et comment le faire. »

L’entraîneur espagnol poursuit : « J’aime avoir de la stabilité, savoir tout contrôler, même si c’est difficile. Aujourd’hui, je veux continuer à entendre qu’Alvini est un très grand entraîneur. C’est une question d’identité et de courage, même s’il a perdu 5-1. Quand tu perds, tu es nul ; quand tu gagnes, tu es un phénomène. Il faut garder de la mesure. Bien sûr, le football change, grâce aussi aux arbitres qui sifflent davantage. Il y a moins de joueurs qui restent au sol, cette tactique ne fonctionne plus. C’est une évolution positive pour le championnat italien, qui devient l’un des deux ou trois plus beaux d’Europe. »

Il ajoute : « Ça ne change rien pour nous, nous sommes un petit club qui sait très bien qui il est. Il règne une ambiance fantastique à Mozzate, nous connaissons nos forces et nos faiblesses. Nous ne pouvons pas contrôler ce que disent les gens. Nous devons être plus forts et gérer nos émotions. On parle beaucoup plus des joueurs, cela les aide aussi à mûrir. S’ils veulent être au plus haut niveau, ils doivent aussi savoir gérer cela. Nous n’en sommes qu’au tout début. Pensons au parcours, pas à l’arrivée. »

À propos de Couto : « Nous l’avons recruté parce qu’il sait aussi jouer à ce poste. Il le faisait à Gérone et à Dortmund, c’est aussi une option. L’équipe va bien, nous avons les mêmes joueurs que lors du dernier match. Quelques joueurs de l’équipe de jeunes seront intégrés au groupe. Nous sommes sereins et savons que nous devons poursuivre notre parcours dans la tranquillité. »

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À propos des adversaires : « Les Grecs sont une grande équipe, ils ont mis en difficulté le Real et le Shakhtar, ils sont solides physiquement et ont un excellent état d’esprit. Nous devrons faire preuve d’une grande efficacité. »