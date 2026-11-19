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L'ancienne star brésilienne Dani Alves a suscité un large intérêt avec ses récentes déclarations, en évoquant le profond bouleversement qu'a connu sa vie pendant sa détention en Espagne et en comparant ses années de gloire sur les terrains, lorsqu'il gagnait des millions d'euros, à son expérience derrière les barreaux.

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Alves a assuré que la foi lui avait apporté un sentiment de bonheur et de plénitude qu'il n'avait jamais trouvé au cours de sa carrière sportive.

Alves a tenu ces propos lors de l'une de ses conférences religieuses en tant que prédicateur évangélique. Il est revenu sur les détails de la période passée à la prison de Brians 2, près de Barcelone, qui a duré 14 mois, précisant qu'il percevait 113 euros pour les travaux qu'il effectuait au sein de l'établissement pénitentiaire.

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« Je gagnais des millions d'euros, Dieu merci. Mais en prison, en gagnant 113 euros, j'étais plus heureux que lorsque je gagnais des millions », a déclaré Alves devant l'assistance.

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Évoquant sa relation avec Dieu et le changement survenu dans sa vision de la vie, il a poursuivi : « Je pose beaucoup de questions. Je suis un enfant devant Lui. Je Lui demande tout. »

Ces déclarations s'inscrivent dans une série de conférences et de rencontres religieuses auxquelles Alves participe ces derniers temps, depuis qu'il s'est tourné vers la prédication évangélique. Il parle désormais publiquement de son expérience en prison et de ce qu'il décrit comme la transformation spirituelle qu'il a vécue.

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Alves, aujourd'hui âgé de 43 ans, avait été arrêté en janvier 2023, accusé d'avoir agressé sexuellement une jeune femme dans une discothèque de Barcelone, pour des faits remontant à décembre 2022.

En février 2024, il avait été condamné à quatre ans et demi de prison, avant d'être remis en liberté provisoire en mars de la même année contre le versement d'une caution d'un million d'euros, après avoir passé environ 14 mois en détention provisoire.

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Nouveau rebondissement judiciaire en mars 2025 : le Tribunal supérieur de justice de Catalogne a annulé sa condamnation et l'a acquitté en appel, estimant que le jugement initial comportait plusieurs contradictions et que les preuves n'étaient pas suffisantes pour écarter la présomption d'innocence.

Au cours de sa carrière, Alves a porté le maillot de plusieurs des plus grands clubs européens, notamment le FC Barcelone, la Juventus et le Paris Saint-Germain, et a remporté de nombreux titres nationaux et continentaux.

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Le légendaire latéral droit est considéré comme l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football, avec 46 titres officiels remportés au cours de sa carrière, selon les statistiques du FC Barcelone.

Le défenseur brésilien a disputé 409 matchs officiels sous le maillot du club catalan, inscrivant 23 buts, et y a remporté 23 trophées, dont 3 Ligues des champions et 6 titres de champion d'Espagne.

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Il a également remporté le championnat d'Italie avec la Juventus, ainsi que le championnat de France à deux reprises avec le Paris Saint-Germain.

Sur le plan international, il a disputé 126 matchs avec la sélection brésilienne et a remporté la Copa América à deux reprises, en 2007 et 2019, ainsi que la Coupe des confédérations à deux reprises, en 2009 et 2013.